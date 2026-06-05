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▲GD在高雄收到的氣球禮物。（圖／寬魚國際臉書）

韓流人氣男星GD（G-Dragon，權志龍）日前到高雄參加《K-SPARK》拼盤演唱會，他收到主辦方為他準備的人形氣球、氣球手燈特別開心。據悉，這些作品是由氣球魔法師Alan（昶佑）和彩繪師Hazel（辛欣）操刀製成，他們拿過世界氣球大賽冠軍，去年黃仁勳來台時，夫妻倆也受託製造黃仁勳人形氣球，同樣把黃仁勳逗樂。GD結束高雄演唱會後，團隊於IG發文，分享幕後花絮，只見GD拿著小花手燈造型的氣球拍照，笑得很開心。除了這個外，現場其實還有GD穿著紅色上衣的人形氣球，GD保鑣特地跟這尊氣球合照，放上社群，顯然這個禮物讓GD以及團隊們都很喜歡。而同樣收過人形氣球的還有輝達執行長黃仁勳，他去年來台時，與廣達董事長林百里一起用餐。林百里在餐廳特地送上這個人形氣球討他歡心，這尊人形氣球是黃仁勳的1.3倍大，復刻了他的白頭髮和黑色皮衣，相當用心。當時氣球設計師Alan透露，他們花了12小時才把人形氣球捏出來，參考範本是廣達集團提供的AI生成圖，身體部分由Alan完成，Hazel則負責繪製黃仁勳的頭髮、臉部表情，盡力做好一切細節。Alan事後也在IG分享心情，透露黃仁勳當時還曾對他說：「不要害怕做你熱愛的事，因為熱愛會讓你變得無敵」，Alan直言，自己對於接下這個任務感到很榮幸，「這件事跟他講過的這句話，每次在關鍵時刻都給我很大的鼓勵。」粉絲也期待Alan夫妻下次繼續端出驚豔眾人的作品。