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若就業市場降溫 升息機率低

非農就業數據牽動利率走勢 3情境下美元可能走勢

歐元可能出現的情境分析

日圓可能出現的情境分析

美國即將公布5月非農就業報告，也將成為觀察美國勞動市場與聯準會（Fed）政策方向的重要指標，在市場對進一步升息預期仍存分歧之際，專家指出，這次數據不僅牽動利率路徑評估，也可能影響美元、歐元及日圓短期走勢，也剖析在3種情境之下的可能走勢。FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，目前市場普遍預測，5月新增非農就業人數約為8.9萬人，低於前月的11.5萬人，顯示就業市場正持續降溫。雖然失業率預估維持在相對低檔水準，但若意外攀升，將同時證實需求放緩的訊號，平均薪資增幅也預計將進一步放緩。若相關數據符合預期，將有助於緩解市場對薪資推升通膨的疑慮。值得留意的是，目前利率市場預估聯準會於今（2026）年底前再度升息的機率約為55%，盧曉暘認為，這意味著市場對聯準會後續緊縮政策的定價仍不夠穩固，加上新任聯準會主席與川普政府均已明確表態不希望聯準會進一步升息，政治層面的壓力也讓升息門檻居高不下。在這種政策與政治雙重牽制下，只要後續數據再次顯示經濟動能轉弱，市場緊縮預期便可能迅速退潮，美元短線也容易受到壓抑。盧曉暘進一步分析，這次非農就業報告對匯市的影響，將主要取決於市場對聯準會後續升息預期的調整幅度，大致可分為3種情境：若新增就業人數遠低於市場預估的8.9萬人，將顯示勞動市場降溫速度快於預期。市場預估聯準會於2026年底前再度升息的機率屆時可能明顯下修，甚至開始反映2026年降息的可能性。加上政策面對進一步緊縮態度保守，美國與其他主要經濟體的利差預期可能縮小，美元面臨較大的回檔壓力。二、若非農數據落在市場預期區間，顯示就業市場持續降溫但尚未明顯轉弱，聯準會升息預期維持目前水準附近波動。美元短線可能缺乏明確方向且較為震盪，市場焦點將轉向失業率與平均薪資等細項數據。三、若新增就業人數明顯高於市場預期，市場可能重新評估聯準會進一步升息的可能性，帶動美債殖利率走高，並支撐美元短線反彈。不過，在政治層面對升息態度仍偏保守的情況下，利率預期上修空間可能受到限制，美元漲勢能否延續仍有待觀察。若非農數據明顯低於市場預期且美元大幅度回跌，盧曉暘預期，歐元兌美元則有機會大幅勁揚。若歐元區經濟數據相對穩定，市場可能重新聚焦歐美利差收窄，支撐匯價表現，短期有望挑戰區間上緣1.1685附近壓力。若非農數據大致符合市場預期，歐元兌美元預期將維持震盪偏強格局。即使初期出現短線回跌，當市場消化就業放緩趨勢後，美元買盤力道可能相對有限，歐元兌美元可望進一步走高。相反地，若非農就業數據明顯優於預期，美元將有機會強勢反彈。歐元兌美元可能出現單日重挫，回測下方關鍵支撐區域，可留意歐元區間1.158附近支撐。而美債殖利率急升也將暫時扭轉利差劣勢，對歐元走勢形成壓力。盧曉暘亦指出，美元兌日圓對美債殖利率的波動最為敏感，加上避險需求的影響，波動幅度往往更加明顯。 若非農數據明顯低於市場預期且美元大幅回跌，在美債殖利率急跌與避險資金流向日圓的雙重影響下，美元兌日圓匯價很可能出現斷崖式下跌，並回測下方支撐區域。若非農數據大致符合市場預期，美元兌日圓可能維持震盪整理格局。由於市場同時觀察就業人數與薪資數據，最終走勢仍將取決於整體數據所反映的勞動市場狀況，而非單一數據表現。相反地，若非農就業數據明顯優於預期，美元兌日圓將直接受惠於美債殖利率走高，並伴隨市場風險偏好回暖，日圓避險需求降溫，匯價可望出現垂直走強，朝上方重要心理關卡推進。