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▲桃園、新竹、臺南、高雄、屏東、臺東地區、蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，目前已發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲低壓系統影響台灣，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周梅雨季開始。（圖／中央氣象署）

暴雨下不停！中央氣象署表示，低氣壓影響且鋒面接近，易有短延時強降雨，今（5）日桃園、新竹、臺南、高雄、屏東、臺東地區、蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，目前已發布大雨特報，桃竹苗以及台南以南地區要注意，降雨將會持續到入夜，且明（6）日低氣壓或熱帶性低氣壓就逐漸遠離。05日上午至05日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼、綠島中央氣象署表示，今天（5日）低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後對流發展旺盛，中部以北山區及大臺北地區有局部短延時豪雨發生，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午請注意天氣的變化；氣溫方面，各地高溫稍下降，約30至32度，沒下雨時天氣仍悶熱，外出請多補充水分避免中暑。周六低氣壓逐漸遠離，不過水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率。周日仍位於大低壓帶，天氣不穩定，迎風面中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部地區有短延時大雨或豪雨發生的機率。