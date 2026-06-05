我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，今（5）日將前往韓國，離台前他不忘把握機會大啖美食，昨日下午再度現身四平商圈吃豬腳飯，立刻讓窄小的巷弄擠得水泄不通。有網友拍下黃仁勳車隊駛入的畫面，忍不住發文吐槽：「這條巷子到底哪個87會開進來？」仔細一看才發現是「兆元男」本尊，態度當場大反轉驚呼：「結果是大家的88（爸爸）黃仁勳！」貼文讓網友笑虧：「（他）把整條街買下來橫著擺都沒問題！」▲黃仁勳（如圖）來台兩周，今日離台前往韓國。（圖／記者吳翊緁攝影）黃仁勳昨日再度現身愛店「富霸王豬腳飯」用餐，立刻引來店家和粉絲們的目光，紛紛拿起手機拍照，向他合照、要簽名，現場彷彿粉絲見面會般，擠滿人潮。然而，這次黃仁勳卻拒絕幫大家簽名，並透露原因說：「我現在不想簽任何東西，因為有人可能會受傷，這是為了你們的安全。」背後原因超級暖心！此外，有網友在Threads上分享黃仁勳車隊駛入四平商圈的照片，原本在心裡暗罵：「我每次都在想～富霸王這條巷子，到底哪個87會開進來？」仔細一看才發現是黃仁勳，讓原PO態度秒變，直呼：「結果是大家的88黃仁勳。」並附上愛心的貼圖。貼文一出，讓網友看了幽默留言：「一言不合把整條街買下來橫擺著都沒問題」、「人家是比87大一點的88，當然可以開進來」、「這條車子可以開的」、「他整條路買下來剷平都很正常」、「沒有錢解決不了的事情，如果有就再多給一堆錢。」值得一提的是，黃仁勳昨不只前往四平商圈，晚間還去逛了寧夏夜市，一下車就去吃了他最愛的圓環邊蚵仔煎，隨後又一路大啖烤香腸、花生捲冰淇淋、豆花等小吃，非常熱愛台灣美食。