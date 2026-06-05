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效力於休士頓太空人隊的台灣好手鄧愷威，近期在先發輪值中逐漸佔有一席之地。然而，隨著投球局數增加，鄧愷威在比賽後段的穩定性問題也浮上檯面。在今（5）日面對匹茲堡海盜的比賽中，鄧愷威在第6局投球時遭遇亂流，球路遭到對手精準狙擊，未能解決任何打者即遭換下，目前「單場80球」似乎成為他突破的瓶頸，到達該局數時，他的表現會和之前有所落差，變得比較不穩定，容易被打者抓到機會。數據顯示，鄧愷威本場比賽在投完前5局時，僅用了76球，整體表現相當優異。然而，當第6局踏上投手丘後，比賽節奏發生劇變。他該局僅用了11球，卻被對手連續擊出4支安打，包括海盜隊第四棒強打奧赫恩（R. O'Hearn）一支重創士氣的右外野兩分全壘打，導致單局失掉3分。總計今天主投5局被敲7支安打丟掉5分，其中4分是自責分。這並非鄧愷威首次在投球數逼近80球時出現不穩。鄧愷威在本季有兩場突破80球，都是在近期，分別是24日對小熊和30日對釀酒人。對釀酒人那一場投5局，一樣是最後一局丟分；對小熊那一場則是完美的6局無分。看起來鄧愷威則局數拉長以後，體能或者球種較少等問題可能會讓他比較不穩定。如何在跨越80球的「臨界點」後維持壓制力，已成為他現階段必須克服的課題。觀察鄧愷威今日第6局的投球內容，包括伸卡球、橫掃球、四縫線速球等主力球種，皆遭到對手精準鎖定並敲出長打。對手針對其配球策略展現了高度的針對性，特別是在處理他的變速球與橫掃球（Sweeper）時，打者顯得相當有耐心，不再輕易追打引誘球，反而能在設定的好球帶內強勢出擊。這反映出鄧愷威目前面臨兩大挑戰📍球種組合多元性：隨著登板場次增加，大聯盟打者對其球路軌跡已逐漸熟悉，若缺乏更多樣化的縱向與橫向變化球種，在疲勞期更容易遭到狙擊。📍體能下滑後如何維持控球：在投球數逼近臨界點時，球路尾勁（Movement）是否出現下滑，導致控球落入紅中位置，是教練團未來在評估先發調度時的重要參考數據。也是鄧愷威可能需要加強之處。鄧愷威轉型先發的陣痛期儘管今天表現差強人意，但鄧愷威本季展現出的先發潛力仍不容忽視。太空人球團對於這位年輕投手的培養方針相當明確，他也已經被排入球隊近期的五人先發之中。對於鄧愷威而言，這場比賽是一個寶貴的借鏡。接下來如何透過調整配球節奏，或是在投球數到達臨界點時更果決地利用引誘球混淆打者，將是他能否在太空人先發輪值中長久站穩的關鍵。