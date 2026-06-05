我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近期推出新書《向光前行》，回顧2018年時代力量立委在凱道抗議《勞基法》修法事件，暗指昔日同黨立委在抗議過程中落跑。時代力量則秀出檢方不起訴處分書和時間點，痛斥黃國昌不實陳述，自毀人格。黃國昌今（5）日則批，檢方不起訴書寫得太過簡略，更批黨主席王婉諭根本沒參加勞基法抗爭，發動政治攻擊大可不必。對於媒體質問時間點的問題，黃國昌則說，他在書裡面已經呈現客觀事實，問他是4時17分還是4時32分，「我真沒辦法回答這種層次的問題。」黃國昌今在民眾黨團晨會後受訪，針對時代力量拿出當時新聞稿和不起訴書，指出當時五人4時17分人都還在，4時30分才被警方完全撤離，到底時間點跟新書內容有沒有出入？黃國昌則說，書的內容忠實還原客觀狀態，請完整閱讀不要斷章取義，扭曲進行政治攻擊。面對媒體追問他說的客觀事實到底是幾點幾分，黃國昌說，那幾天抗爭直播錄的都非常清楚，很多晚上他們都在苦思怎麼幫勞工爭取最大權益，他待到最後時發現其他人都走了，這都是書裡的客觀事實，突然問他說是4時17分還是4時30分，「我真的沒有辦法回答這種層次問題」。針對王婉諭說北檢不起訴書指出洪慈庸就在，黃國昌說，王婉諭當初根本沒有參加勞基法的抗爭，檢方的不起訴書寫得太過簡略，當時客觀的狀態，很多媒體、直播都有完整呈現，王婉諭突然出來針對不了解的事情發動政治攻擊，大可不必。至於時代力量堅持要求道歉，黃國昌說他不瞭解，他在書裡面所呈現的都是客觀的事實，現在突然出來進行這樣子的政治攻擊，真的不了解。