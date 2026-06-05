梅雨系統逐步接近台灣，本週後期降雨恐只是「雨季」開始的前奏曲，氣象粉專「天氣即時預報」提醒，台灣西南方低壓今（5）日白天起將逐漸通過，南部、台東、澎湖容易出現不定時驟雨，中部、北部及宜花地區則要留意午後大雷雨。由於太平洋高壓明顯退去，接下來到下週整週，台灣天氣將由低壓、西南季風及梅雨鋒面主導，尤其下週8日至14日梅雨鋒面恐在台灣附近徘徊，雨勢可能更加明顯，全台都要防範短延時強降雨、雷擊及強陣風。
低壓通過台灣 南部、台東整天有雨
氣象粉專指出，5日凌晨中北部午後雷雨已逐漸消散，南部暫時沒有明顯雲系移入，僅中部、台東仍有零星降雨，多數地區雨勢暫歇。不過，台灣西南方正有一個低壓發展，並逐漸往東北方向移動，預估5日白天起通過台灣，受低壓環流影響，天氣將再度變得不穩定。
南部、台東與澎湖受到低壓環流影響，容易有不定時驟雨；中部、北部、宜蘭及花蓮則同時受到低壓與北方梅雨鋒面影響，午後較容易有大雷雨發展。整體來看，越往北降雨越偏向午後發生，越往南則一整天都有降雨機會。
下週8日至14日雨勢更明顯 全台防大雷雨
氣象粉專進一步指出，由於太平洋高壓已明顯退去，從現在到下週整週，台灣天氣將由低壓、西南季風及梅雨鋒面主導，這些都是容易造成天氣不穩定的系統。尤其預估下週（6/8~6/14）西南季風與梅雨鋒面將同時影響台灣，梅雨鋒面幾乎都徘徊在台灣附近，屆時全台雨勢將非常明顯。
中央氣象署先前預估，6月5日起至6月12日期間，台灣將受到低壓帶、西南風增強及滯留鋒等系統影響，天氣不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，下週也容易出現劇烈天氣及顯著降雨。氣象專家吳德榮同步提醒，梅雨季第5波鋒面與西南季風配合，將逐漸進入典型「梅雨旺盛期」，大氣不穩定，需防雷擊、強風、瞬間強降雨及致災性降雨。
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氣象粉專指出，5日凌晨中北部午後雷雨已逐漸消散，南部暫時沒有明顯雲系移入，僅中部、台東仍有零星降雨，多數地區雨勢暫歇。不過，台灣西南方正有一個低壓發展，並逐漸往東北方向移動，預估5日白天起通過台灣，受低壓環流影響，天氣將再度變得不穩定。
南部、台東與澎湖受到低壓環流影響，容易有不定時驟雨；中部、北部、宜蘭及花蓮則同時受到低壓與北方梅雨鋒面影響，午後較容易有大雷雨發展。整體來看，越往北降雨越偏向午後發生，越往南則一整天都有降雨機會。
下週8日至14日雨勢更明顯 全台防大雷雨
氣象粉專進一步指出，由於太平洋高壓已明顯退去，從現在到下週整週，台灣天氣將由低壓、西南季風及梅雨鋒面主導，這些都是容易造成天氣不穩定的系統。尤其預估下週（6/8~6/14）西南季風與梅雨鋒面將同時影響台灣，梅雨鋒面幾乎都徘徊在台灣附近，屆時全台雨勢將非常明顯。
中央氣象署先前預估，6月5日起至6月12日期間，台灣將受到低壓帶、西南風增強及滯留鋒等系統影響，天氣不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，下週也容易出現劇烈天氣及顯著降雨。氣象專家吳德榮同步提醒，梅雨季第5波鋒面與西南季風配合，將逐漸進入典型「梅雨旺盛期」，大氣不穩定，需防雷擊、強風、瞬間強降雨及致災性降雨。