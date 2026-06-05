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洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）因右肋骨與右肩傷勢，今（5）日已經是他連續第三場比賽缺席先發。更讓紐約球迷感到焦慮的是，洋基球團對他傷勢的擔憂急遽飆升，已緊急將他轉診至全美頂尖的「胸廓出口症候群（TOS）」血管外科專家進行深度評估。美媒與醫學專家示警，一旦確診，賈吉恐面臨整季報銷的最壞下場。洋基隊原本預期賈吉只是單純的右肋骨骨挫傷，但日前的核磁共振（MRI）與電腦斷層（CT）等多達三種影像檢查結果顯示，賈吉肋骨周圍的挫傷區域出現嚴重的「水腫」現象，病情顯然比想像中更加複雜。根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）與《MLB.com》報導，洋基球團不敢掉以輕心，於是將賈吉轉診給達拉斯的頂尖血管外科醫生皮爾（Dr. Gregory Pearl）。皮爾是德州農工大學健康科學中心的教授，更是全美專門幫頂尖運動員處理「胸廓出口症候群（Thoracic Outlet Syndrome）」的權威。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日賽前也證實，目前制服組與醫療團隊都在焦急等待專家的診斷報告：「這涉及了很多不同專業領域的聰明人，而且醫生人在好幾個州以外的地方。我們現在只能保持耐心，等待更精準的診斷結果。」「胸廓出口症候群」通常是指頸部與第一肋骨之間的空間受到壓迫，導致神經或血管受損，進而引發肩膀、肋骨附近劇烈疼痛。這種傷勢在大聯盟「投手」身上較為常見，過往手術案例中投手佔了88%，在野手身上極為罕見。過去僅有前一壘手華許（Jared Walsh）與捕手朱尼諾（Mike Zunino）曾因該傷勢在2022年動刀，兩人術後的身手再也無法回到過往的巔峰狀態。知名運動醫學專家摩斯（Jesse Morse）直言不諱地指出：「賈吉在短短24小時內接受了三種不同的影像檢查，如果傷勢很單純，你根本不需要這麼做。現在『整季報銷』的可能性，必須實質被擺在討論桌上了。」不過，另一名運動名醫Dr. David J. Chao則抱持相對樂觀的看法，認為最終結果應該不至於要動到胸廓出口症候群的手術，但鑑於目前未知數太多，賈吉進入10天傷兵名單（IL）恐怕已經是無可避免的現實。事實上，賈吉本季至今出賽59局，繳出17發全壘打、38分打點，打擊率2成48的成績。雖然帳面數據依舊亮眼，但自5月10日以後的18場比賽中，他竟然只扛出一發全壘打，打擊陷入嚴重的長打荒。如今看來，當時賈吉的身體可能就已經出現不適。這不是賈吉第一次肋骨出狀況，他在2020年3月也曾被診斷出右肋骨疲勞骨折，當年幸運因疫情延後開季才沒有缺賽。但這一次，老天爺似乎沒有給條紋軍團太多喘息時間。目前洋基在美聯東區緊追坦帕灣光芒，雖然今日條紋軍仍以2：1險勝克里夫蘭守護者，但如果失去這位精神領袖兼頭號重砲，洋基今年的爭冠之路勢必將蒙上一層巨大陰影。