台中人的童年與夜生活回憶集體終結！號稱「全台最大室內夜市」的台中豐原指標地標「八方夜市」，近期不僅在房屋交易平台上驚傳開出月租190萬的天價尋求整體招租，更有眼尖網友發現，其 Google 地圖上的狀態已被悄悄改為「永久歇業」。這座曾經主打「下雨也能爽逛」、擁有經典旋轉小飛機與超大地下停車場的兩千坪龐大商場正式走向終點，讓無數在地人流淚直呼：真的太可惜了！
🟡 250攤風光全盛期不敵消費改變
回顧八方夜市的輝煌歷史，這座占地超過 2200 坪的鋼骨室內商場，位在豐原大道一段上，全盛時期結合了海量美食、遊戲攤位及生活市集。特別是在 2022 年豐原另一指標「太平洋夜市」熄燈後，大批攤商順勢湧入進駐，一度締造超過 250 個攤位同場熱鬧的壯觀景象。
其中，最讓豐原爸媽與孩子們懷念的，莫過於夜市中庭那台經典的旋轉小飛機遊樂設施。一次只要 50 元還不限時間的佛心營運，陪伴無數孩子度過幸福的周末童年；而大容量的地下停車場，更曾是開車族不必冒雨逛街的德政。然而，隨著國人休閒習慣改變與大環境競爭，往日榮景終究成了過去式。
🟡 網揭殘酷痛點：平日變空城、停車場太斜
這座曾風光一時的全台最大室內夜市為何會走到永久歇業？翻開過往的在地評價，不少老饕務實點出了後期營運的致命傷：
隨著夜市熄燈，近期「591房屋交易」網頁上也正式掛出招商資訊，整體場域正以月租190萬尋求實力派租客接手。雖然換算土地每坪月租約 287 元、建物每坪月租約 863 元符合地產常態，但高昂的總租金仍考驗市場接受度。
得知永久歇業與招租消息後，在地老饕也紛紛點名心中點評極高的經典美食，無奈表示這些味道恐將成為絕響。包含入口處無豬腥味、香菜酸菜給得極大器的「傳統米血糕與刈包」；無糖茶飲絕不苦澀、老闆親切有耐心的「春祥茶莊」；以及研發出鹹甜蒜香蜂蜜味、總匯料超豐盛的「幸福喵可麗餅」。
此外，顛覆傳統口感的「來客牛排」、人氣飲品「鹿水谷堂」荔枝系列，如今都隨著招租牌子掛起，徹底封存在豐原人的回憶中。
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回顧八方夜市的輝煌歷史，這座占地超過 2200 坪的鋼骨室內商場，位在豐原大道一段上，全盛時期結合了海量美食、遊戲攤位及生活市集。特別是在 2022 年豐原另一指標「太平洋夜市」熄燈後，大批攤商順勢湧入進駐，一度締造超過 250 個攤位同場熱鬧的壯觀景象。
其中，最讓豐原爸媽與孩子們懷念的，莫過於夜市中庭那台經典的旋轉小飛機遊樂設施。一次只要 50 元還不限時間的佛心營運，陪伴無數孩子度過幸福的周末童年；而大容量的地下停車場，更曾是開車族不必冒雨逛街的德政。然而，隨著國人休閒習慣改變與大環境競爭，往日榮景終究成了過去式。
這座曾風光一時的全台最大室內夜市為何會走到永久歇業？翻開過往的在地評價，不少老饕務實點出了後期營運的致命傷：
- 硬體與動線硬傷：內外夜市後期與汽機車停車場直接混雜在一起，逛街體驗大打折扣。雖然設有地下停車場（每小時 20 元、每日上限 100 元），但其「出場坡道太斜」，導致許多底盤較低的車輛根本下不去，形成看得到停不到的窘境。
- 平日人潮形同廢墟：有遊客慕名在週五前往，卻發現攤販稀少到冷清，甚至遇上想買飲料卻找不到老闆、旁邊攤販透露「老闆突然有事放攤回家」的奇葩亂象。
- 攤販重複性過高：後期多數攤位缺乏記憶點，且逐漸演變成從全室內退化成全戶外擺攤，逐漸失去原有的特色。
隨著夜市熄燈，近期「591房屋交易」網頁上也正式掛出招商資訊，整體場域正以月租190萬尋求實力派租客接手。雖然換算土地每坪月租約 287 元、建物每坪月租約 863 元符合地產常態，但高昂的總租金仍考驗市場接受度。
此外，顛覆傳統口感的「來客牛排」、人氣飲品「鹿水谷堂」荔枝系列，如今都隨著招租牌子掛起，徹底封存在豐原人的回憶中。