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▲2026台南市國際龍舟錦標賽點睛儀式今天於安平開台天后宮舉行，市府團隊與民意代表、地方貴賓共同為賽事祈福。(圖／南市府提供)

▲台南國際龍舟錦標賽兼具傳統民俗、城市文化與觀光魅力，今年適逢台南運河通航百年，市長黃偉哲歡迎全國民眾端午連假到臺南賞運河、看龍舟。(圖／南市府提供)

今年適逢台南運河通航百年，南市府特別於6月17日至6月21日在台南運河擴大辦理2026台南市國際龍舟錦標賽，今（5）日於安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍護佑參賽選手平安完賽，也向媽祖祈求今年活動圓滿順利。黃偉哲表示，2026台南市國際龍舟錦標賽已緊鑼密鼓展開，今天雖然下雨，但南部久旱，龍舟點睛適逢即時雨，也象徵活動獲得祝福。台南龍舟賽兼具傳統民俗、城市文化與觀光魅力，長年深受市民及遊客喜愛，今年更有來自墨西哥、烏克蘭的隊伍參與，讓龍舟賽不僅是端午節慶盛事，也成為城市交流的重要平台。他也特別歡迎來自國外的選手到台南參賽，期盼大家透過賽事感受台南熱情與文化底蘊，也將和平、歡樂與友誼帶回家鄉。體育局表示，每年台南國際龍舟錦標賽辦理前，皆會先將龍舟停放於安平開台天后宮廟埕祈福淨身，龍舟經點睛後象徵神龍甦醒、賦予靈氣，期盼各隊選手平安完賽、爭取佳績。活動期間除精彩刺激的龍舟競賽外，今年適逢台南運河通航百年，市府特別擴大辦理，規劃美食市集、農特產品、文創展售、藝文演出、親子互動及科技體適能體驗等活動，邀請全國民眾於端午連假期間來台南賞運河、看龍舟、品美食，感受台南端午節慶魅力。體育局也指出，龍舟賽作為台南運河通航百年系列活動的壓軸活動，今年賽事共計163隊、4,057位選手共襄盛舉。6月17日開幕當天邀請「即將成真火舞團」帶來結合運河水域的大型火舞演出，以火龍與水龍意象融合運動精神及媽祖文化特色，展現台南端午活動新亮點。自6月6日起，各參賽隊伍將於安億橋至承天橋運河段進行練習，歡迎市民朋友到場為選手加油打氣，並於端午佳節期間攜家帶眷前來台南，享受精彩刺激的龍舟觀賽體驗。