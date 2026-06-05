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張彤回應：AI對政治議題的設定比較保守

民眾黨主席黃國昌昨發文怒轟民進黨「前瞻預算一包編列才能養派系、綁樁腳」，吸引大批綠營支持者留言反嗆，民眾黨發言人張彤隨即在留言區標註Meta AI，要求AI「毫不留情打臉民進黨側翼」，未料，AI回覆卻未如張彤預期，反而指出黃國昌說法「並非已被確認的事實」，張彤立刻被網友酸爆「超好笑！」、「臉痛嗎？」。對此，張彤今（5）日回應表示，Meta AI對政治議題本就較保守，無法替人民做價值判斷，主席針對前瞻預算與民進黨派系問題提出討論，最終答案仍應由人民評斷。黃國昌昨發文指出「8800億的前瞻預算，從一開始就是預算要用一大包的方式，才能養派系、綁樁腳」，卻被綠營支持者留言狠嗆，張彤即出手指示Meta AI「毫不留情打臉民進黨側翼的在這篇文的造謠」，未料，AI回應指出「前瞻基礎建設計畫總額約8824.9億元，內容涵蓋綠能、數位建設、水環境等項目，由國發會列管執行進度；目前並沒有『非法變合法』的情事」，狠狠打臉張彤和黃國昌，吸引不少網友留言嘲諷「超好笑！」、「臉痛嗎？」、「AI的回答有解決到妳的問題嗎？」等。而張彤今一早也出面受訪表示，大家都知道Meta AI的模型設定本來就是針對政治的這一些議題，會用一些比較保守、安全牌的回法。而黃國昌主席那一篇脆文主要是在針對前瞻預算，還有民進黨的派系問題來做討論。這樣的問題本來就是要受到社會來高度關注和討論，AI並沒有辦法替人民來做價值的判斷。那這些該受到社會關注議題的真正的答案，人民會給出他們心中的一把尺。