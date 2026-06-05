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▲太空人總教練埃斯帕達（Joe Espada）第六局讓鄧愷威續投，引起球迷討論。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人隊的台灣投手鄧愷威，在今（5）日面對匹茲堡海盜隊的先發任務中，未能延續前幾場的優異表現。儘管前5局表現沉穩，但第6局遭遇亂流，開局遭對手連續敲出4支安打，包括一發兩分砲，最終以5局失5分的成績退場，防禦率上升到3.06。在Reddit論壇上，太空人球迷對於鄧愷威的表現及總教練艾斯帕達（Joe Espada）的調度策略，在社群媒體上引發了熱烈討論。數據顯示，鄧愷威該場比賽共用了87球（59個好球），雖然這並非他本季最長局數，但在投完5局時，球數已來到76球。面對第6局是否該讓他續投，引發了當地球迷兩極化的討論。部分球迷對教練團的決定提出質疑：「他看起來今天狀況並不好，控球明顯失準，為什麼還要讓他上場投第6局？」、「鄧愷威今天狀態不好？」、「他的橫掃球沒發揮作用嗎」。也有網友指出，這已不是艾斯帕達第一次發生先發投手在後段局數崩盤，才緊急動用牛棚的「熟悉劇本」。然而，也有理性的聲音為調度辯護。有球迷分析，由於太空人牛棚過去兩晚頻繁出賽，加上牛棚主力布萊恩·阿布雷烏（Bryan Abreu）狀況不佳，教練團可能迫於無奈，只能讓鄧愷威多吃幾個局數以保留牛棚戰力。球評數據顯示，鄧愷威本場共計被敲出7支安打，送出2次保送，僅有1次三振，平均擊球初速達86.1英里。賽後球迷分析指出，鄧愷威此役引以為傲的「橫掃球（Sweeper）」效果似乎不如預期，控球失準導致多次保送與好球帶邊緣的挨打。更有球迷深入剖析太空人打線與鄧愷威的對比，感嘆道：「頂尖球隊在於打者具備極佳的選球耐心，不輕易給投手免費的出局數；但我們（太空人）的打線卻常給對方投手免費的出局數。」這也間接襯托出鄧愷威身為投手，在面對高強度的選球打者時所承受的壓力。儘管本場表現不盡理想，導致防禦率略微升至3.06，但Reddit上的多數太空人球迷仍對鄧愷威抱持期待。許多支持者認為，無論未來定位是先發還是牛棚，鄧愷威具備「吃下局數」的穩定特質，只要能調整好控球狀態，並針對後段局數的體能與球種進行微調，他依然是太空人隊爭取季後賽席次的重要棋子。