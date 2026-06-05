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80天受虐至少5次通報 仍沒能救回孩子

台中市爆發震驚社會的虐童致死案，年僅2歲的女童萱萱遭母親同居人長達3個多月殘忍施虐，最終因嚴重傷勢引發敗血症離世。檢方在起訴書中指出，過程中不僅有路人目擊孩子身上瘀傷、鄰居察覺異狀後報警，警方也曾兩度到場關切並拍照通報，5次的救命機會仍未能阻止悲劇發生。立委何欣純心痛地說，保護機制最終沒有接住她，讓年幼的孩子在痛苦中離開人世。根據檢方調查，萱萱（化名）自去年11月起，長期遭43歲林佳詳施暴虐待，包括被丟進洗衣機、以膠帶封頭、用吹風機燙大腿，甚至遭拋摔撞牆，造成腦出血及顱骨骨折等重傷。楊姓母親雖曾多次目睹暴行，甚至因此與林男發生爭執，也曾帶著女兒搬離，最後仍因生活困境搬回與林男同住。今年2月10日，萱萱出現意識模糊、嗜睡及反應遲鈍等症狀，但楊女並未立即將孩子送醫，直到14日女童因多處傷勢未獲治療，引發敗血症死亡。檢方目前依《刑法》凌虐未滿7歲兒童致死罪嫌起訴林男、依過失致死罪嫌起訴楊女。檢方追查發現，女童短短80天受虐期間，至少出現5次可能改變結局的關鍵時機，包括民眾兩度報警、警方2度上門查訪，以及親友察覺異狀等，但相關保護機制最終仍未能及時介入，讓悲劇一步步發生。何欣純在網路社群痛心發文，她指出這起長期暴力虐待的兒虐致死案，不僅奪走一條年幼生命，更令人難過的是，整起事件並非毫無警訊，但保護機制最終沒有接住孩子。她認為孩子的安全不能只依靠既有程序，更不能困在跨局處、跨縣市的行政分工之中。何欣純表示，當孩子出現反覆受傷、重複通報等高風險警訊時，政府就應主動介入、積極保護，不該讓任何孩子的生命因制度斷點而消逝。她也呼籲，台中市府應全面檢討兒少保護機制，包括跨轄通報、跨局處合作，以及高風險案件的預警與追蹤制度，強調守護孩子不能只是事後究責，而是要建立一張真正能接住每個孩子的安全網，避免憾事重演。