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▲太陽對於被說「撞臉輝達執行長黃仁勳」，表示自己當下雖然疑惑，但越看越覺得合理。（圖／翻攝自YT@미미미누）

韓團BIGBANG成員太陽先前在科切拉演出時，因為一身白金短髮與黑皮衣的造型，被網友笑稱意外撞臉輝達執行長黃仁勳。近期終於也傳到了黃仁勳本人耳裡，國民乾爸一看到照片先是秒否認，直呼：「真的嗎？他這麼帥耶！」，幽默的反應再度掀起大眾熱烈討論。在黃仁勳旋風訪台期間，一名《鏡新聞》記者特別在訪問空檔詢問黃仁勳，是否有聽說過自己和一位韓國明星長得很像。黃仁勳聽完當下立刻笑著搖頭否認，隨後記者給他看了太陽的照片，黃仁勳一看就否認：「NO！」疑惑表示：「真的嗎？他很帥耶！」便笑著轉身離開，逗趣的互動展現出毫無架子的親民作風。BIGBANG先前登上美國科切拉音樂節的舞台。當時太陽頂著一頭俐落的白金短髮，身上穿著全黑的皮衣帥氣登場。畫面曝光後，卻有大批網友紛紛開玩笑留言，驚呼這個造型簡直神似黃仁勳，甚至有人笑說：「還以為是科技新品發表會。」更有國外的網路迷因帳號，將太陽當天的舞台照與黃仁勳的招牌皮衣照拼在一起，做成對比梗圖，並開玩笑地寫下：「抱歉了，太陽…」搞笑的迷因圖迅速在網路上瘋傳，甚至成功釣出太陽本人，平常很少在網路互動的他，不僅親自留下一句「Hey…」，後來更在節目中透露，一開始看到網路討論時真的很困惑，但自己越看越覺得對比圖很合理，甚至覺得非常滿意，大器的幽默感讓粉絲們全笑翻。