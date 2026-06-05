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中華民國足球協會近期再度因行政缺失引發軒然大波，女足工會公開揭露多項問題，包括缺乏全職管理人員、專職翻譯缺失，以及欠款爭議等。立法委員葉元之於「立法院第11屆第5會期教育及文化委員會會議」針對此事強烈質詢運動部部長李洋，要求運動部必須正視足協荒腔走板的經營現狀。李洋部長承諾，將針對足協的爭議進行調查，並於兩週內向立法院提交檢討報告。葉元之在質詢中指出，女足工會所陳述的問題層出不窮，不僅僅是缺乏隊醫，更包括了足協內部行政窗口長年懸缺、強迫助理教練兼任翻譯等離譜狀況。此外，最令外界難以置信的是，作為領取政府鉅額補助的單項協會，足協竟頻傳欠薪、欠繳場地費等財務負面消息。葉元之直言，成立運動部的初衷，便是要國家更重視運動發展，但現況卻是負責核心項目的足協行政管理漏洞百出。他強調，球員不僅僅需要硬體，更需要一個能協助他們無後顧之憂備戰的後勤團隊。葉元之質疑，政府補助是否真正落實到位？運動部作為主管機關，面對這種經營方式，究竟有何具體改善方法？面對立委質詢，運動部部長李洋回應表示，上任後已察覺足協在執行面上確實存在許多疏失，且有諸多亟待改進的空間。李洋重申，協會的存在價值核心應是服務選手，讓選手能專注於比賽，而非讓行政疏失成為球員的負擔。李洋表示，他先前已與足球選手進行過溝通，深入了解第一線的需求。針對立委提出的質疑，他坦言足協目前確實無法滿足球員的基本需求，未來將進一步研究具體的介入與協助機制，確保類似疏失不再發生，並督促足協提升行政效能。由於葉元之認為李洋的回應仍停留在原則性論述，缺乏具體行動方針，「因為其實您都是在講『您覺得應該怎麼樣』，可是我覺得國人、包括支持運動項目的所有的人，想要聽到部長講得是『會怎麼做？』」因此當場下達通牒，要求運動部必須針對此次事件進行徹底調查，釐清足協為何長期存在這些荒腔走板的行政亂象。葉元之要求運動部在提交一份完整報告，內容必須涵蓋：一、足協爭議事件的詳細調查結果；二、運動部針對該等缺失所擬定的具體改進做法與督導措施。李洋部長當場承諾將於兩周內完成報告，給社會大眾與足球界一個交代。