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港點端上桌總是「3個一籠」！4人不好分食惹怨

▲港式飲茶點心通常以3個為一籠，但若遇到4人用餐狀況較不好分食。（圖／美生餐室臉書）

港點為什麼堅持3個一籠？業者公布背後用途：不只代表福氣

若利用「3顆一籠」也源自於師傅對於傳統手工的堅持，由於傳統蒸籠體積不大，放3顆最剛剛好，讓每一顆都能均勻受熱，沐浴在蒸氣中，不會導致破皮或露餡等問題。

▲港點通常以3個為一組，主要是因代表圓滿及穩定，也被廣東人認為是重情義的意思。（圖／取自photoAC）

港式茶飲「一盅兩件」是什麼？點心從2個變3個成經典

但隨著時代演變，慢慢從原本的2個變成4個，但現在變成3個為主，主要是考量到成本與美觀等原因，且以3為數量，能讓點心體積看起來更大

港式飲茶餐點深受民眾喜愛，但端上來的點心向來都以「3個為一籠」，不論燒賣、蒸餃或蘿蔔糕等都是，若剛好4人同行較不好分食，也讓外界好奇「港點為什麼都3個一籠」？對此，，讓一票老饕大讚「原來如此，長知識了！」有網友過去在Threads好奇發文，表示港式飲茶的餐點，，這種情況也讓他不解詢問「為什麼港點都是3的倍數？4個人吃總有1個人要吃空氣」。問題曝光後，瞬間引來內行解答原因，「據說是因為點心定價不能太高，份量少能讓客人多點幾款，以及食物擺盤三個剛剛好的美感」；甚至有內行老饕分享4人分食解決辦法，「可以問問看服務生，能不能改為四人，以前去吃港點，服務生看到我們人數四人有這樣問過，只是要加價」、「只要叫4籠就行了」。事實上，新加坡樂天餐飲集團旗下港點品牌「樂天小香港」曾透過短片解釋，提到許多人會好奇為什麼港點都是一籠三顆，。而在飲茶傳統文化中，通常以2至3人為主，或是一家人，顧客可以多樣品嘗。此外，最後亦有一說，至於為何有時會看到一籠4顆的狀況？樂天小香港解釋，其是日本或台灣的改良版。根據港式茶餐廳美生餐室解釋，廣東人向來有早上去喝早茶的習慣，一邊喝茶一邊吃點心，俗稱「飲茶」，而大部分老廣州人早上都會約三五好友一起去茶樓喝茶聊天，通常他們都會叫「一盅兩件」，意思就是「一壺茶」和「兩件點心」。，舊式茶樓都是用大水煲為客人添茶水，但現今茶樓都改用茶壺取代杯蓋，僅僅只有老式的茶樓仍堅持用杯蓋泡茶；，有部分人是點兩件以上甚至更多的點心，慢慢這就成為了「一盅兩件」或者「一盅三件」。過去也有港式飲茶餐廳解釋，早期港式飲茶強調「一盅兩件」，換句話說就是一壺茶配2個點心，，才成為現在港式飲茶主流。