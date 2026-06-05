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▲輝達執行長黃仁勳發養樂多給在場媒體與粉絲。（圖╱記者趙文彬攝）

▲輝達執行長黃仁勳發餅乾、點心給在場媒體與粉絲。（圖╱記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳今（5）日訪台最後一天，他今日上午搭機離開台灣，離台之前，他表示，明年下半年將會比今年忙碌很多，在台灣，輝達已經有120家供應鏈合作夥伴，輝達下半年供應鏈已經增加兩倍，他喊話「每個人都必須做好準備！」黃仁勳約莫上午10時左右搭機離台，他表示，這次COMPUTEX展覽非常成功，他在回美國的路途中，都會順道感謝大家所有的辛勤付出，並讓大家為明年下半年做好準備，輝達在台灣現在已經有120家供應鏈夥伴，下半年供應鏈已經增加兩倍，Grace Blackwell仍處於非常高產量的階段；Vera Rubin現在也正進入量產，因此明年下半年將會非常忙碌，也會比今年龐大更多，所以每個人都必須做好準備。黃仁勳說，他也聽說台灣第一季GDP增長了14%，他非常高興台灣取得所有的成功和成長，以及所有輝達的合作夥伴都表現得這麼好，「他們非常努力，我非常感激。」他指出，創造出AI這個新產業時，未來幾年內必須生產價值數兆美元的算力，而台灣正處於產業的中心，輝達也將COMPUTEX打造成主要的GTC大會之一，當輝達舉辦GTC時，「全世界都會聚集在一起。」他也非常開心可以看到台灣成為GTC的核心樞紐。黃仁勳也在機場再度發養樂多、餅乾、三明治給在場守候的媒體、粉絲們，也再度幫粉絲簽名，「來者不拒」，媒體最後問到他何時還會再回來台灣？他幽默回應，「你們希望我什麼時候回來？」，他笑說，台灣應該需要休息，「你們所有人都需要休息，你們需要睡點覺。」還有餐廳也都需要休息、夜市也需要休息，每個人都需要休息。不過，他強調，他會盡快再回來台灣。