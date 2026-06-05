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洛杉磯湖人隊今夏面臨重大陣容抉擇。根據《洛杉磯時報》記者布拉德·特納（Brad Turner）報導，陣中主力球星奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）已明確表示，他將尋求一份為期5年、總價值高達2.3925億美元（約合2.4億美元）的頂薪合約，且對於是否願意為了留隊而接受「主隊折扣」持保留態度。儘管湖人同時面臨里夫斯與勒布朗·詹姆斯（LeBron James）兩位重量級自由球員的續約問題，但據NBA記者喬凡·布哈（Jovan Buha）分析，湖人球團的優先順序已出現微妙變化。布哈指出，球團內部將里夫斯視為長期的球隊基石，而詹姆斯則被定位為短期戰力。「如果必須在每年支付里夫斯4000萬美元長達5年，與每年支付詹姆斯4000萬美元僅1年之間做選擇，球團將優先選擇與里夫斯簽下長約。這是一個事實，里夫斯對湖人而言比詹姆斯更具優先權。」分析指出，里夫斯握有比詹姆斯更強的談判籌碼。布哈認為，里夫斯目前年僅28歲，正處於職業生涯的黃金期，且球風與唐西奇（Luka Dončić）等聯盟頂尖球星相容，這意味著他在自由市場上將極具競爭力。相較之下，詹姆斯雖然依賴市場影響力，但若他想離隊，大多數有意追求的球隊僅能提供老將底薪或中產條例合約，無法與湖人進行薪資談判上的博弈。反觀里夫斯，預計將會有包括芝加哥公牛、布魯克林籃網等多支球隊願意開出巨額合約，這讓里夫斯能以此向湖人施壓，要求獲得接近頂薪的合約以及第五年的保障。里夫斯在剛結束的2025-26賽季中表現亮眼，儘管受到傷勢困擾，場均仍繳出23.3分、5.5助攻的優異數據。對於湖人而言，失去這名已證實能在高強度季後賽中貢獻穩定火力的關鍵球員，無疑將是陣容上的巨大損失。