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連續3場比賽缺席先發陣容的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），在接連接受核磁共振（MRI）與電腦斷層（CT）等精密檢查後，球團今（5）日正式對外公布最終診斷結果。賈吉確診為「右側第一肋骨疲勞性骨折」，雖然排除了先前外界擔憂可能導致整季報銷的「胸廓出口症候群（TOS）」大手術，但賈吉勢必將面臨至少4到6週的長期缺陣。賈吉自2日對戰克里夫蘭守護者開始，就因為右肋骨與右肩不適高掛免戰牌。洋基醫療團隊一開始對外宣稱只是單純的「右肋骨骨挫傷」，然而由於挫傷區域水腫嚴重，球團不敢掉以輕心，隨即安排了多次影像學精密檢查。根據洋基球團今日發布的官方聲明，賈吉的傷勢已確診為右第一肋骨疲勞性骨折。球團表示，賈吉在接下來的這段期間將嚴格「限制一切棒球活動」，並預計在4到6週後進行大範圍的重新檢查，待確認骨頭的癒合狀況後，才會制定下一步的復健與回歸計畫。雖然必須進入傷兵名單（IL）已成定局，但球團樂觀評估，賈吉本賽季回歸的機率極高，成功避開整季報銷的最壞劇本。作為大聯盟最具主宰力的恐怖打者，賈吉本季至今出賽59比賽，高效率扛 17發全壘打、進帳38分打點，並跑回43分，雖然打擊率維持在2成48，但整體攻擊指數（OPS）高達.907。在過去兩年更是以驚人的全壘打產量蟬聯美聯年度MVP。事實上，這已經不是賈吉第一次肋骨出狀況，他在2020年3月春訓期間也曾遭遇過右肋骨疲勞骨折，當時幸運因為疫情延後開季才未影響賽程。而回顧本季，賈吉自5月10日後的18場比賽中長打火力暴跌、只炸裂過1發全壘打，如今回頭看，當時他很可能就是帶著右肋骨疲勞骨折的劇痛在咬牙硬撐。目前洋基隊在美聯東區陷入激烈爭奪戰，緊咬著坦帕灣光芒不放。儘管球隊昨日在缺少隊長的情況下仍 2：1險勝守護者，但在球季進入中段的關鍵時刻，痛失進攻核心，條紋軍團的打線與士氣無疑將迎來今年最大考驗。