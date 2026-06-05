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▲距離演出倒數1天，孫淑媚（如圖）也俏皮的叮嚀大家：「歌都給我練好嘿～體力也準備好，演唱會當天沒有唱到燒聲不准回家。」讓粉絲們充滿期待。（圖／孫淑媚臉書）

被稱作「台版Jennie」的45歲女星孫淑媚，近來因外型引發熱議，日前她PO出長文解答12項變美祕訣，包括牙齒矯正、打肉毒和電音波、吃膠原蛋白等。明（6）日將在台北流行音樂中心（北流）開唱的她，在演唱會前夕大方分享超自律生活，靠著清淡飲食、運動等維持好狀態；另外孫淑媚還透露提升自我狀態的4點秘訣，包括以及，直呼：「你會比孫淑媚更好更漂亮！」孫淑媚將於明、後兩天在北流舉辦《MAY好三十》演唱會台北站，昨日她在社群分享近況，積極練團、練舞準備演出內容。而開唱前夕，她不僅靠著清淡飲食、補充優質蛋白、運動來維持最佳狀態，更再度拋出變美秘訣，呼籲大家將專注力回歸自身：「。」距離演出倒數1天，孫淑媚也俏皮的叮嚀大家：「歌都給我練好嘿～體力也準備好，演唱會當天沒有唱到燒聲不准回家。」讓粉絲們充滿期待，留言表示：「太美了啦，真的會心動」、「活出屬於淑媚的美麗人生」、「已經等不及了」、「禮拜六見！看到妳暈倒怎麼辦。」須「巨努力」孫淑媚出道超過30年，跨足影視歌三棲，如韓星般的外貌近日也成為外界關注焦點，日前她現身中職開球，意外引發網友瘋狂找尋「孫淑媚的整形醫生」。對此，孫淑媚強調自己真的沒有醫生，而是靠著牙齒矯正、打肉毒、吃膠原蛋白、化妝、維持好心情等方式讓自己變得更漂亮，並笑說自己會繼續在變美的道路上努力，直言：「畢竟…維持童顏，必須巨努力！」