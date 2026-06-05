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▲藍愛子（右）還分享於2017年與香蕉哥哥（左）一起在節目《料理甜甜圈》的片段。（圖／翻攝自藍愛子IG@aiko.official）

童星團體「大小姐」在2009年由當時9歲的吳兆絃、與7歲的藍愛子組成，之後在2012年開始各自發展。而近日藍愛子於社群曬出近況，竟時隔8年同框香蕉哥哥，一起在醒吾科技大學畢業典禮合體跳舞，藍愛子也分享影片，直呼：「我是快樂的大人了。」藍愛子在近日分享與香蕉哥哥於醒吾科技大學畢業典禮上，時隔8年合體的影片。只見兩人在舞台上一起跳著可愛舞蹈，還互相擁抱，在要分別時，也緊緊握住雙方的手。藍愛子在文中寫道：「8年沒有見到香蕉哥哥了非常開心感動，我是快樂的大人了。」除此之外，藍愛子還在影片中加碼分享2017年，與香蕉哥哥在節目《料理甜甜圈》的片段，表示：「沒有被吃掉快樂長大的孩子。」直接掀起濃濃回憶殺。老粉們都紛紛表示：「愛子和《料理甜甜圈》，滿滿回憶耶！」、「我也算是看著妳長大，之前超喜歡妳！」、「好多感觸哦～看妳長大了，我變老了。啊香蕉葛格…都沒變」、「好感動，起雞皮疙瘩了。」大小姐來自日本「Hello! Project」，是由早安家族首度海外選拔會「早安家族New Star」中，獲得特別獎者所組成的團體，也是早安家族繼「冰淇淋少女組」後，第2個由台灣籍成員組成的海外團體。兩人在2009年出道後，發行過多個作品，在當時人氣非常高。而2012年，團體正式離開Hello! Project，成員轉為各自發展，吳兆絃目前是人氣網紅，藍愛子則將重心放在學業方面。