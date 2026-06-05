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▲江語晨（如圖）說她跟潘瑋柏只是半夜去超商吃宵夜而已。（圖／微博＠人間富貴香菜花）

▲江語晨不顧形象拿超大湯匙吃飯。（圖／微博＠河北長城網）

女星江語晨15年前曾和同門師兄潘瑋柏傳出緋聞，當時她被拍到坐著潘瑋柏的藍寶堅尼一起出門，狗仔解讀成兩人是外出約會；但江語晨近日在節目回應，其實當時只是潘瑋柏想炫耀新車，載她去超商買東西吃罷了，他們根本沒有戀愛。江語晨更將此事歸類在人生「很扯的經歷」中，讓人笑翻。江語晨近日在中國節目《乘風2026》（浪姐7）的衍生節目《娜就聊姐姐》中，被問到人生有沒有遇過什麼「很扯的經歷」，她思考過後下一秒竟回答「跟潘瑋柏傳緋聞」。江語晨解釋15年前的約會真相，「其實那時候他（潘瑋柏）就是買了一輛新車，說『欸語晨，走，我們去便利商店買吃的，吃宵夜』，我說『喔好好好』，結果被拍了」。江語晨語氣相當無奈，主持人謝娜則在一旁幽默接話：「兩個吃貨而已」，逗得其他人也哈哈大笑。而江語晨近日在《乘風2026》花絮中，也被拍到用「雷霆大勺」吃飯的畫面，當時其他人都拿著小湯匙用餐，只有江語晨和越南歌手莊法拿喝湯用的大勺子挖飯，讓粉絲笑翻。江語晨也在《娜就聊姐姐》中解釋，是因為後台小湯匙沒有了，自己又不想麻煩別人拿新的，這才直接用大勺挖飯，沒想到拍起來這麼誇張。粉絲見狀也紛紛調侃，「江語晨不愧是潘瑋柏的飯搭子」、「難怪能跟潘瑋柏一起吃宵夜」、「這兩人當時應該一心只有食物，才沒發現狗仔」、「太好笑了，才子跟才女的緋聞，原來只是吃貨的故事」、「隔了15年終於真相大白，笑死」、「估計以前也解釋過，只是沒人信罷了」。