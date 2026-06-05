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NBA總冠軍賽首戰，聖安東尼奧馬刺在末節失速，吞下敗仗。面對關鍵的G2，馬刺隊如何調整戰術與輪換？前NBA球星林書豪在節目中直言，年輕新秀哈珀（Dylan Harper）表現極其沉穩，建議教練團在後續賽事中應提高其輪換優先度，甚至可以考慮同時擺上哈珀、福克斯與卡斯特的「三後衛」陣容。林書豪針對馬刺G1末節的輪換選擇提出精闢分析，他認為哈珀在場上的成熟度遠超其實際年齡，完全有能力承擔更多責任。林書豪指出：「這不一定非得是福克斯（De'Aaron Fox）與哈珀二選一，他們兩人完全可以同時在場。當然，球隊需要卡斯爾（Stephon Castle）的防守強度，但教練團或許能讓瓦塞爾（Devin Vassell）或尚帕尼（Julian Champagnie）進行更短的輪替休息，多騰出空間給哈珀。」除了人員調度，林書豪更強調馬刺的進攻體系必須「活起來」，避免過度依賴單打，戰術佈局若過於單調，極易被尼克堅強的防守陣容看穿。前NBA球員錢寧·弗萊（Channing Frye）則對馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）的調度提出建議，他認為馬刺教練團在首戰中顯得「想得太多了」。弗萊表示：「說到底，將球隊陣中最優秀的五個人派上場，讓他們與對手硬碰硬，做好分內工作即是關鍵。教練團應確保哈珀能獲得足夠的發揮空間，因為馬刺若想擊敗尼克，必須依靠這位奇兵展現節奏與火力。」面對媒體提問，馬刺新秀哈珀展現了身為職業球員的覺悟。他坦言，相較於西決G7的背水一戰，首戰的能量與專注度確實稍顯不足。「這可是NBA總冠軍賽，無論當下形勢如何，我們每一場都必須帶著『絕望感』上場。」哈珀表示，馬刺目前最重要的是堅持一整季以來賴以生存的籃球風格，「我們能走到這一步是有原因的，不需要為了總決賽而刻意改變打法。我們接下來要做的，就是將平日所堅持的內容，發揮到極致，甚至是做到十倍好。」