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源頭供應鏈納入刑罰 衛福部：參考其他國家趨勢

毒駕頻傳釀嚴重死傷，行政院將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。衛福部則研擬修法持有電子煙最高可處10萬元。衛福部長石崇良說，參考了其他國家對於電子煙是採取嚇阻的方式，因此對於源頭開始的供應鏈都納入刑罰，至於持有的罰則調到10萬，則是相對應的調整。行政院長昨（4）日召開院會表示，將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕3大面向，提出14項作為，將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。為從源頭防堵，衛福部則研擬修法持有電子煙最高可處10萬元；毒駕方面交通部說明，累犯罰鍰無上限，拒測首次開罰27萬元、第2次45萬元，第3次以上加罰18萬元，累加無上限。石崇良今（5）日受訪時回應，過去我國對於製造、輸入及販售電子煙採取行政罰，但參考其他同樣禁止電子煙的國家，採取嚇阻的趨勢，如泰國、澳洲等；對於電子煙的組合元件，包括製造、販售、輸入等供應鏈，會從源頭納入刑罰對象。不過，在持有電子煙部分，原先提到會以依法沒入並處2千至1萬元罰鍰。但送入政院後的罰則加重至最高10萬。石崇良則說，因為從製造、輸入等都有調整罰則，因此透過不同樣態，如指定菸品、類菸品等，進行比例原則的罰則調整。