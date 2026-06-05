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苗栗縣竹南郵局昨（4）日下午發生凶殺案，一名楊姓郵務士在進行郵件卸載作業，遭一名劉姓男子疑似突然持菜刀上前攻擊，造成楊男身上多處刀傷，雖送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。中華郵政董事長王國材已指示相關單位協助家屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償。對此不幸事件表達深切哀悼，並對兇嫌嚴厲譴責。昨日下午1點多時，劉姓男子因在家門口對郵局揮舞菜刀、叫囂，竹南郵局詹姓經理因此前往警局報案。不過，下午4時20分左右，當時楊姓郵務士在郵局卸載郵件時，仍遭劉男持刀攻擊，身中多刀後當場失去生命跡象。中華郵政公司指出，劉姓凶嫌長期因對於竹南郵局裝卸郵件發出的聲響不滿，也曾控告竹南郵局，經法院調查相關證據，及環保局函覆法院經派員測量結果，並未發現有分貝數逾越噪音管制法所定標準，劉姓凶嫌於宣判前撤回告訴。王國材已指示總公司郵務處、法遵室會同苗栗郵局，協助家屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償；後續也針對職場工作安全強化。中華郵政對此不幸事件表達深切哀悼，並對兇嫌嚴厲譴責。