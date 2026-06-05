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《TVBS》昨公布最新高雄市民調，國民黨參選人柯志恩僅落後民進黨賴瑞隆0.6%，引發關注。但事後被網友起底該份民調是藍營委託，之後T台也改稱「由柯志恩委託」，引發質疑。賴瑞隆今（5）日批評，柯志恩自產自銷，刻意營造選情五五波的印象。對此，柯志恩反嗆賴瑞隆不要太玻璃心，她委託T台純粹是因為多次選舉預測滿準的。針對賴瑞隆控民調是自產自銷，柯志恩要賴瑞隆跟民進黨不要太玻璃心，過去不管任何選舉候選人陣營還有政黨，都會委託專業民調機構來做自己的民調，最主要是根據大家所關切的一些問題，還有自己未來要再去增強的部分，當然她也不例外。柯志恩說，委託T台純粹是過去非常多次總統大選，還有地方選舉中，所預測的方向都還蠻準確的，候選人或是所屬政黨，委託專業機構來做民調，對於高雄所需要注意的事項，留給未來做參考跟可改進的地方，這是天經地義的事情，有什麼好特別來做質疑的？柯志恩更說，賴瑞隆講自產自銷，真的不曉得他這句話，對於一個專業機構來說是情何以堪，不是把T台過去非常專業的獨立機構標準打到谷底嗎？而且也不要那麼玻璃心，她也沒質疑賴瑞隆上一次的山水民調贏她16%，還是說民調都是參考，專業民調還是相信所呈現的數字跟結果。