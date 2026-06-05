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▲「I’m donut?」宣告與aespa聯名，將推出4種新口味組合，圖為「I'm Lemon ?」，即是檸檬糖霜口味。（圖／「I’m donut?」提供）

▲「I’m donut?」與aespa聯名推出新口味甜甜圈之外，也有各式周邊商品。（圖／「I’m donut?」提供）

Mister Donut 再次聯名Pokémon寶可夢 甜甜圈有2造型

▲Mister Donut四度聯名寶可夢，5月12日起開吃皮卡丘甜甜圈、精靈球波堤，還有可達鴨甜甜圈等4大新品！零錢包、吸管杯、餐具組、收納袋及購物袋5大周邊商品價格一覽。（圖／Mister Donut提供）

K-POP 人氣女團 aespa 迎來第二張正規專輯《LEMONADE》回歸，並攜手來自日本的生甜甜圈專賣店「 I'm donut？」推出期間限定聯名企劃。將以專輯的檸檬意象，推出4款口味甜甜圈，並有周邊商品。「 I'm donut？」表示，將於6月8日至6月21日期間販售，並限定推出「aespa 聯名限定 4 入組合」，售價480元。「 I'm donut？」提到，本次的聯名從《LEMONADE》整體氛圍與核心關鍵字出發，重新詮釋 aespa 獨有的個性與能量。從檸檬的酸甜層次、淡淡苦韻與視覺元素轉化能實際品嘗與收藏的形式，創作出4款聯名甜甜圈。4口味中包含「I'm Lemon ?」，顧名思義即是檸檬糖霜口味；還有「Sour Market Tiramisu」，以馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣融合；「Acid Lemonade Cloud」結合鮮明檸檬酸感與輕盈奶霜，並在甜甜圈上打造半圓檸檬造型；而「Bitter Sweet Lemon」則透過酥脆奶酥碎與檸檬奶霜，呈現甜味與微苦尾韻並存的成熟風味。除了4款聯名甜甜圈之外，本次也同步推出環保提袋、棒球帽等限定周邊商品，還有限定貼紙，只要購買甜甜圈即送貼紙。6月8日至6月21日「aespa 聯名限定 4 入組合」，4種口味各一顆：每組480元每日限量販售 100 組上午9:45 發放號碼牌，10:00 正式開賣。每人限領 1 張號碼牌、限購 1 組聯名甜甜圈，售完為止。一、不開放單顆選購，並採用 aespa 限定 4 入盒包裝。二、凡購買聯名甜甜圈組合,即可隨機獲得 aespa 限定貼紙乙張(送完為止)。三、購買組合者亦可加購 aespa 限定塑膠袋與限定 4 入盒。另外，Mister Donut統一多拿滋再次聯名Pokémon寶可夢，2026年四度開賣的甜甜圈有可達鴨、皮卡丘兩款角色造型，還有精靈球、超級球兩款波堤。不只同時打造限定包裝，還推出扣式零錢包、可達鴨吸管杯、餐具組、寶可夢旅行收納袋、可變身波堤造型的寶可夢收納購物袋等周邊商品，掀起粉絲收藏。