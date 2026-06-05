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NBA總決賽首戰，聖安東尼奧馬刺隊在主場遭紐約尼克隊逆轉，系列賽陷入0：1落後。隨著總冠軍賽第二戰即將於明（6）日登場，馬刺隊已進入高度備戰狀態，陣中年輕新秀卡斯特（Stephan Castle）與教練團針對首戰失利進行深入分析，強調面對傑倫·布朗森（Jalen Brunson）這類型的對手，必須調整防守對位策略。第二場比賽主場軍如何調整，《NOWNEWS》也為球迷整理出可能情況和調整。馬刺隊本季主場戰績32勝8敗。聖安東尼奧馬刺隊在西部聯盟排名第二，場均得分119.8分，投籃命中率為48.3%。在丟掉主場優勢之後，他們下一場一定會展現背水一戰決心，身體對抗和鬥志可預期將優於對手。G2主場軍應該會以相當的差距擊敗尼克，比賽應該不會進入到關鍵時刻。文班亞馬（Victor Wembanyama）和福克斯（De'Aaron Fox）上一場效率都很低，教練團G2應該會調整戰術，數據上的回升可以預期。馬刺不太可能再度得分低於100分。首戰轟下30分的布朗森，在比賽末節關鍵時刻，以一記預期命中率僅23.1%的超高難度後仰跳投，徹底擊碎馬刺的反撲希望。談及如何限制布朗森，卡斯爾將他與雷霆隊的超級球星謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（SGA）進行了比較。卡斯特指出：「SGA的威脅更多來自於直接殺向禁區、利用爆發力衝擊籃框；但布朗森完全不同，他非常擅長利用角度與節奏，透過大量投籃虛晃和拜佛動作，尋找自己最舒適的中距離甜點位。他並不刻意造犯規，而是專注於技術性的空檔創造。」顯然馬刺得想出其他防守方式，布朗森面對協防者沉退更勇於在外線出手，雖然身體硬件不如SGA，但非常自信、且能使用防守者意想不到的出手姿勢命中投籃，創造力極強，與重視基本功的SGA不一樣。整體來說，馬刺首戰對於布朗森的防守非常出色，限制了他的效率，他們只需要在關鍵時刻想辦法將球從他手上拿走即可，而無須矯枉過正。相較之下，唐斯（Karl-Anthony Towns）帶來的威脅可能需要球隊進一步注意。對於馬刺而言，G2無疑是一場不能輸的戰役。馬刺主帥米奇·強森（Mitch Johnson）賽後嚴厲指出，首戰全隊僅送出16次助攻，這完全不符合馬刺的籃球文化。強森強調，馬刺在首戰過度依賴文班亞馬（Victor Wembanyama）單打，忽略了團隊傳導，加上防守端對後場籃板的保護不足，導致尼克搶下大量二次進攻機會。文班亞馬本人也坦言，球隊需要調整心態：「我們不需要做到什麼不可思議的事情，只需要找回我們平日的水準。」馬刺計畫在第二戰中，為文班亞馬設計更多高位策應的戰術，而非單純讓他持球單打，期望藉此活化進攻節奏。雖然馬刺首戰失利，但運動數據模型網站《SportsLine》分析指出，馬刺在G2仍被看好，目前受讓5.5分。模型數據預測，文班亞馬有望在G2繳出29分的高效表現，而尼克隊則由布朗森領軍，雙方總得分預計將突破214.5分的大關，顯示出雙方有望在G2展開一場高強度的進攻對決。布朗森本季季後賽的統治力不容小覷，其場均正負值甚至創下自2017年柯瑞（Stephen Curry）以來的季后賽新高。面對這位正處於生涯巔峰的對手，馬刺隊能否展現強大的調整能力，守住主場優勢，避免帶著0：2的絕對落後前往紐約麥迪遜廣場花園。