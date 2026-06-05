我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達執行長黃仁勳今日上午搭機離開台灣，下一站前往韓國。（圖╱記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳此次COMPUTEX來台期間，不斷重申台灣需要更多能源、電力，總統賴清德也十分關切此議題，並表示「歡迎黃仁勳下次來台，走訪台灣的發電廠，就會對台灣供電更有信心。」黃仁勳今（5）日回應，非常感謝此邀請，如果邀請當然會是極大的榮幸。賴清德接受台視《經濟領航 創新台灣》專訪時表示，如果黃仁勳下次來台，與企業吃飯時，能請曾文生一起交流，邊吃邊說明，同時去發電廠，他就會有信心。他說，目前供電穩定，但綠電供應仍有成長空間，因此政府持續推動綠能建設，擴充再生能源發展。對此，黃仁勳上午搭機離台前受訪，針對此事表示，他非常感謝這個邀請，這當然會是極大的榮幸。他也再度強調，台灣需要能源，之所以需要能源，是因為產業正在增長，光是第一季GDP就增長了14%。為了擁有增長、為了讓台灣擁有繁榮與經濟成長，並讓台灣所有人能夠持續蓬勃發展、獲得成功並抓住AI革命的機遇，就需要擁有能源。黃仁勳表示，能源是工業增長剛需。能源在世界各地都是剛需。而每一個任何要增長的產業，都必須擁有能源。他說，輝達也非常擅長這部分領域，也會繼續努力工作並持續競爭，他預期，輝達將繼續成為世界上最棒的專家，並支持所有客戶。他舉例，Google是輝達重要夥伴，也是大客戶，同時他們也自行開發晶片；亞馬遜（AWS）也是非常重要的客戶，也是一個重要的市場開拓合作夥伴。而輝達也支持了Meta，幫助他們進行了非常顯著的規模擴展，他都非常感謝與這些夥伴的合作，也預期這樣的合作關係將繼續增長和繁榮。另一方面，媒體問他接下來拜訪韓國行的目的，黃仁勳指出，整個供應鏈的產能都很吃緊，原因在於需求太強勁，而且輝達成長得太快。輝達在本身規模已經如此龐大的情況下，還能實現將近100%的年增長率，而增長還在繼續。因此，輝達也是記憶體的直接買家。「我們的系統與記憶體是整合在一起的，所以我們是記憶體最大的買家之一，我們在韓國也有非常重要且優秀的合作夥伴。」