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▲Mita（右）遺傳爸媽的優良基因，有著一雙水汪汪的大眼，以及精緻五官。（圖／臉書＠Ivy與國華的生活分享）

資深音樂製作人陳國華與妻子 Ivy於 2007 年結婚，婚後育有一對子女，近來18歲女兒高中畢業， Ivy今（5）日在臉書上PO出女兒的畢業照，忍不住提到當年避孕失敗的故事：「很難忘19年前你戴著鋼盔衝過了避孕器，我晴天霹靂的在廁所裡哭了整夜…」如今時光飛逝，女兒已是亭亭玉立的少女。陳國華和Ivy育有一對子女Mita、阿滴咕，今Ivy在社群上分享女兒的畢業照，透露米塔滿18歲且高中畢業了。回想起當年意外懷孕的故事，Ivy坦言：「很難忘19年前妳戴著鋼盔衝過了避孕器，我晴天霹靂的在廁所裡哭了整夜…」僅萬分之三的機率成為她的女兒，轉眼間女兒竟要上大學了，也讓夫妻倆感嘆時光飛逝。照片中，陳國華的女兒遺傳爸媽的優良基因，有著一雙水汪汪的大眼，以及精緻五官，讓網友狂讚：「還記得米塔小時候上電視可愛的模樣，現在已是亭亭玉立的美女」、「女兒超漂亮」、「跟媽咪一樣大眼睛好漂亮，多生幾個沒關係呀」、「神容顏的一家人。」先前，Ivy曾在節目《小姐不熙娣》中提到女兒自己去參加韓國練習生徵選，順利從近700名參加者中脫穎而出進入決選，原本有機會飛往韓國發展，但卻因為疫情而計畫延宕。而聽到孩子對跳舞有興趣，Ivy則認為跳舞難以謀生所以不是很贊成，即使徵選上練習生也是讓孩子「玩玩就好」，一段話讓在場的于美人、小S（徐熙娣）都直呼可惜。