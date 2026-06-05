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防彈少年團（BTS）成員柾國，日前帥氣現身時尚品牌Calvin Klein舉辦的快閃店活動。本身是重機愛好者的柾國，騎著哈雷來上班。而展場內部特別擺設了一輛重型機車作為佈景，沒想到柾國一進場後第一件事，就是幫機車「喬龍頭」，強迫症爆發的模樣讓粉絲都笑了。當天柾國身穿俐落的黑色皮革外套搭配灰色長褲，一登場就成為全場鎂光燈的焦點。由於柾國本身就是重機愛好者，據傳當天還是騎著哈雷到場的。一進場後，柾國馬上注意到原本停放的重機龍頭方向朝向右邊，只見田柾國當場伸出雙手，熟練且自然地將重機龍頭往左邊轉動，直到把把手調整到符合心中標準的完美角度後，才滿意地繼續進行後續的活動行程。現場影片被上傳到社群平台後，立刻在網路上掀起熱烈討論。許多網友看完紛紛笑稱，看到重機龍頭朝向側柱的反方向確實會讓人很想動手整理，貼近日常的舉動有種親切感，完全就像普通人平常出門在外會做的事情一樣。加上他又是處女座，不少粉絲打趣表示：「果然有自己的強迫症和堅持！」事實上，重機側柱絕大多數皆設於左側，龍頭朝右不僅容易讓車身重心不穩，凸出的手把也會佔用空間，小小的舉動就能看出來，柾國的確是有在騎車的人沒錯！反差萌的逗趣表現再度成功圈粉無數。