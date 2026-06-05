立法院長韓國瑜在軍購特別條例審查居中協調，傳出美方為了感謝促成，邀請韓國瑜6月下旬訪問美國，預期能與美國參眾議院交流。對此，台美國會議員聯誼會共同會長的藍委柯志恩證實韓國瑜受邀，更說早在美國國慶酒會就收到訊息，但細節牽涉跟美國官方的交流，待韓國瑜確定行程。

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柯志恩證實美方邀請

傳出美方為感謝韓國瑜在國防特別條例審查時居中協調，適逢美國建國250週年，美方為感謝韓與跨黨派立委，有意邀請赴美參加系列活動，預期時間在6月22日出發，回程再搭長榮航空新闢直飛華府班機返台。

身兼台美國會議員聯誼會共同會長的藍委柯志恩今證實，早在5月27日美國在臺協會國慶酒會時，就收到韓國瑜受邀的消息，不過細節因牽涉到美國官方的交流形式，還是等韓國瑜行程確定。

柯志恩說，她身為台美國會聯誼會的會長，當然充分掌握很多細節，但要不要去「天人交戰」，還要再看看自己的時間，包括長榮直飛華府，這都是非常重大的事件，但一去就超過一星期，高雄市長選情能否承擔這麼多時間，她會再仔細評估。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...