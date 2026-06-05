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▲今明兩天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二開始留意中小尺度對流系統在台灣海峽或中北部近岸處發展移入的機會，容易有豪大雨或短時強降雨出現的可能性。（圖／中央氣象署提供）

低氣壓系統今日（5日)清晨到上午這段期間正在通過南台灣上空，降雨的時間延續更長，累積雨量也更多，部分地區一整天下來仍可能達到大雨甚至豪雨等級，下周一深夜梅雨鋒面抵達，一路到下周五容易有豪大雨或短時強降雨出現，並且雨勢會持續到6月中旬（15日）。天氣風險專家吳聖宇預報指出，原本位於南海東北部的低氣壓系統今（5日）清晨到上午這段期間正在通過南台灣上空，預期下午到晚間會進入台灣東部、東北部海面。這個系統有機會在今晚至明（6）日上午發展為熱帶性低氣壓，不過屆時已逐漸朝東北方向遠離台灣，即使後續增強為颱風，對台灣也不會造成直接威脅。今天（5日）除了低氣壓經過之外，北邊也有微弱鋒面靠近，因此台灣整體算是在一個大的低壓帶環境中，加上西南季風水氣偏多，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨機會，低氣壓直接通過的雲嘉以南、恆春半島、花東地區雨勢較大，到了白天配合陸地上局部熱對流發展，其他地方也會有局部較大雨勢機會。吳聖宇表示，雖然今天雲量偏多，熱對流發展可能不如昨天劇烈，但降雨時間可能更長、累積雨量更多，部分地區全天雨量仍有機會達到大雨甚至豪雨等級，尤其山區要特別留意。氣溫方面，各地高溫約29至32度，較前幾天明顯降溫。明天低氣壓或熱帶性低氣壓將逐漸遠離，但其外圍低壓帶仍持續影響台灣。由於西南季風暫時東移，水氣略為減少，各地仍有短暫陣雨，整體雨勢較今天減弱，但午後熱對流發展仍可能帶來局部較大雨勢，山區仍是降雨熱區。各地高溫維持在29至32度。週日（7日）隨著熱帶性低氣壓或颱風走到日本附近，台灣風向又轉回偏南到西南風，西南季風逐漸回到台灣周邊。不過週日的西南季風還不強，但迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流發展也將帶來較明顯降雨，局部地區仍有大雨機會。氣溫則逐漸回升，東半部高溫約30至32度，西半部可達32至34度。吳聖宇提醒，下週一（8日）隨著北邊鋒面靠近，台灣附近的西南季風有逐漸增強的趨勢，水氣也增多，迎風面中南部全天有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展也會變得比較明顯，要留意有局部大雷雨出現機會。東半部高溫30~32度，西半部高溫有32~34度，仍可能是比較炎熱的情況。週一深夜過後到下週二（9日）鋒面抵達，配合西南季風水氣，要開始留意中小尺度對流系統在台灣海峽或中北部近岸處發展移入的機會，容易有豪大雨或短時強降雨出現的可能性。下週三（10日）鋒面有逐漸緩慢南移的趨勢，整個西半部地區都要留意海面或近岸處中小尺度對流發展移入的影響。下週四、五（11~12日）鋒面的位置較偏向南台灣，中部以南地區可能是需要注意的重點區域。下週六（13日）鋒面開始北移，下週日（14日）鋒面位置可能逐漸北抬到北部或北部近海，配合鋒前的西南季風水氣，整個西半部都要小心強降雨的機會。再來到了15~16日鋒面有繼續北抬到東海的趨勢，西南季風水氣豐沛的區域也將會跟著往北移動，鋒面北抬的越明顯，降雨趨緩的時間就會越提早，變數頗大，仍有待觀察。整體來看，下週一整個禮拜，，呈現典型梅雨鋒面徘徊的型態。等到這段時間過後，靠近端午節連續假期前，隨著鋒面繼續往北，太平洋高壓西伸增強並且逐漸北抬，今年的梅雨季也可能要接近尾聲。