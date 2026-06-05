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▲Switch 2近2千萬台、世嘉虧57億⋯日本遊戲公司財報冰火兩重天（圖／美聯社／達志影像）

據日本財經新聞最新報導，日本各大遊戲公司2025年（統計區間為2025年4月至2026年3月）財報陸續公布，整體呈現「強者愈強、弱者艱難」的兩極化格局。本財年最大話題非任天堂莫屬。Switch 2正式上市後首發表現亮眼，硬體銷量達1,986萬台，超越前代同期水平。《馬利歐賽車：世界》作為首發大作功不可沒，加上《薩爾達傳說》《寶可夢》等經典IP持續貢獻長尾銷量，讓任天堂穩坐本財年最大贏家寶座。本財年最大話題非任天堂莫屬。Switch 2正式上市後首發表現亮眼，硬件銷量達1,986萬台，超越前代同期水平。《馬利歐賽車：世界》作為首發大作功不可沒，加上《薩爾達傳說》《寶可夢》等經典IP持續貢獻長尾銷量，讓任天堂穩坐本財年最大贏家寶座。卡普空是本財年表現最亮眼的日本遊戲廠商之一。《魔物獵人：荒野》發售後迅速刷新系列銷量紀錄，成為財年最大功臣；《惡靈古堡》《魔物獵人》等舊作IP也合計貢獻高達4,946萬份的銷售成績，讓卡普空達成連續13期營業增長的罕見紀錄。萬代南夢宮同樣交出亮眼成績單，全線利潤創歷史新高。其中高達IP相關營收突破2,500億日圓（約合人民幣107.5億元），《艾爾登法環》DLC《黃金樹幽影》銷量超出市場預期，龍珠、偶像大師等強勢IP也持續貢獻穩定獲利。索尼遊戲業務繳出營業利潤創新高的佳績，《最後生還者》影集效應帶動遊戲再度熱銷，PS5獨佔大作也持續吸引玩家升級主機。不過收購Bungie所造成的資產減值仍是一大隱患，能否重振旗鼓將是索尼下一財年的關鍵觀察指標。沉寂多年的科樂美靠著IP復活策略成功突圍，數位娛樂部門營收大幅增長21.5%。《寂靜嶺2》重製版成功喚回老粉絲，《合金裝備Δ：食蛇者》預購話題持續發酵，曾讓玩家心寒的科樂美，正在一步步找回昔日口碑。世嘉本財年由盈轉虧，虧損金額達57億日圓（約合新台幣12億元）。主要原因並非遊戲賣不好，而是旗下飒美等子公司併購整合後的商譽減值拖累整體帳面。反倒是旗下ATLUS的《女神異聞錄》《真女神轉生》系列表現亮眼，成為財年中少數讓玩家振奮的消息。若非ATLUS撐場，世嘉的成績單恐怕更難看。史克威爾艾尼克斯本財年過得最為艱難。《最終幻想VII 重生》銷量未達預期，成為業績壓力的主要來源，整體營收持續下滑，最終只能靠日圓貶值帶來的匯兌收益勉強維持獲利門面。目前公司正積極調整策略，部分海外工作室也傳出縮編消息，曾經的JRPG霸主如何重新找回方向，是玩家與業界共同關注的焦點。綜觀2025財年，日本遊戲產業給出了一個清晰的訊號——。任天堂靠馬利歐賽車、薩爾達賺走最多玩家的心；卡普空用魔物獵人和惡靈古堡證明經典IP只要好好經營，可以持續十幾年不斷線；就連曾讓玩家傷透心的科樂美，也靠著合金裝備與寂靜嶺的情懷重新贏回口碑。反觀那些試圖靠單一大作一炮而紅、或是策略搖擺不定的廠商，則在這個物價高漲、玩家消費更謹慎的時代，付出了沉重代價。這或許是2025財年留給整個遊戲產業最值得深思的一課：