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日前洛杉磯道奇作客亞利桑那響尾蛇時，大谷翔平單場敲2支安打，不料隔天響尾蛇球團竟直接在主場內公開販售大谷前一晚痛擊自家投手的安打球，其中一球甚至開價高達1萬美元（約合新台幣31.5萬元）。這種「靠對手賺錢」的詭異行徑曝光後，隨即遭到全美輿論、媒體與球迷的瘋狂砲轟。其中《Sports Illustrated》報導中就寫道：「大家都在說道奇毀了棒球，這項事實完全反駁了那種說法。」根據美媒《The Sporting Tribune》記者塞凡提斯（Fred Cervantes）在社群平台X上的爆料，大谷翔平在2日對戰響尾蛇時單場擊出兩支長打，而響尾蛇球團竟然在賽後第一時間將這兩顆安打球回收。隔天這兩顆球就大剌剌地出現在響尾蛇主場的官方商店販售。其中，大谷在第2局擊出的三壘安打球，被標上1萬美元（約新台幣31.5萬元）的驚人天價；而第1局擊出的二壘安打球，也開價2000美元（約新台幣6.3萬元）。報導更指出，這筆收入的32%將捐給響尾蛇隊基金會做公益，但高達68%的利潤將直接進到響尾蛇球團的口袋。一般而言，大聯盟球隊通常只會販售自家球員紀錄球或具有紀念價值的勝負球，公然販售痛擊自家投手的安打球，在大聯盟歷史上極為罕見。響尾蛇球團這波「認錢不認人」的行徑，連美國權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）都看不下去，直接撰文諷刺：「大聯盟內部一直有一種聲音，批評道奇隊到處簽巨星是在『毀掉棒球』。然而響尾蛇隊現在竟然在販售大谷翔平的商品，而且還是從大谷摧毀自家球隊防線的打擊中所誕生出來的紀念品，這項事實直接戳破了那些偽善的謊言。」《運動畫刊》毫不留情地酸爆響尾蛇球團：「道奇隊現在已經變成了每個人都萬分渴望、絕對不想錯過的票房保證，這對其他29支球隊的荷包來說都是絕對的利多。只可惜，響尾蛇隊在球場外拼命想撈好撈滿，在球場上卻連要追上這個同區宿敵都顯得無比掙扎。」事情在網路上曝光後，網友紛紛湧入社群留下毒舌評論：「這真是個貧微又沒格調的組織」、「自家投手被當靶子打，球團還拿來賣錢，太沒品了吧」、「真正毀掉棒球的明明是響尾蛇這種球隊」、「道奇隊應該直接寄請款單給響尾蛇，要他們付大谷的肖像使用費」。