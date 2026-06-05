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記憶體股漲勢停歇了嗎？美國記憶體大廠美光4日下挫83.57美元或7.74%、收996美元，創5月29日以來收盤新低，也因此拖累台灣記憶體股今（5）日一片綠油油，華邦電緊鎖跌停價162元，華邦電、旺宏也同樣一度至跌停價。市場預期，記憶體DRAM與NAND Flash下半年將持續漲價，且漲幅普遍落在30-60%，相關業者營運可望吞下大補丸，並預計將一路缺到2027年底，樂觀情況甚至看至2030年。不過，Raymond James分析師Karl Ackerman在6月4日發布的研究報告。他點名DRAM與NAND 快閃記憶體的平均銷售價格（ASP）將在2026年中期達到高峰，並預計在明年初開始出現連續季度下滑，遠比華爾街主流分析師預期的2027年中期更早到來。再加上美光股價連日漲多，昨日下挫83.57美元或7.74%、收996美元，創5月29日以來收盤新低，夜盤續跌近3%，衝擊亞洲記憶體股的表現。其中華邦電緊鎖跌停價，南亞科也一度來到跌停價355.5元，隨後跌幅逾9%，旺宏也一度至跌停價141元，隨後跌幅逾8%。