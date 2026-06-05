記憶體股漲勢停歇了嗎？美國記憶體大廠美光4日下挫83.57美元或7.74%、收996美元，創5月29日以來收盤新低，也因此拖累台灣記憶體股今（5）日一片綠油油，華邦電緊鎖跌停價162元，華邦電、旺宏也同樣一度至跌停價。

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市場看記憶體報價分歧

市場預期，記憶體DRAM與NAND Flash下半年將持續漲價，且漲幅普遍落在30-60%，相關業者營運可望吞下大補丸，並預計將一路缺到2027年底，樂觀情況甚至看至2030年。

不過，Raymond James分析師Karl Ackerman在6月4日發布的研究報告。他點名DRAM與NAND 快閃記憶體的平均銷售價格（ASP）將在2026年中期達到高峰，並預計在明年初開始出現連續季度下滑，遠比華爾街主流分析師預期的2027年中期更早到來。

美光股價重挫

再加上美光股價連日漲多，昨日下挫83.57美元或7.74%、收996美元，創5月29日以來收盤新低，夜盤續跌近3%，衝擊亞洲記憶體股的表現。

台股記憶體股綠油油

其中華邦電緊鎖跌停價，南亞科也一度來到跌停價355.5元，隨後跌幅逾9%，旺宏也一度至跌停價141元，隨後跌幅逾8%。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...