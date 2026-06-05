臺北市、新北市、桃園市、基隆市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷

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▲局部地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／中央氣象署）

▲臺北市、新北市、桃園市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／翻攝自中央氣象署）

新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)

新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)

新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)

新北市逮魚堀溪

新北市南勢溪

新北市大豹溪、臺北市雙溪（

（12:53更新警戒範圍）中央氣象署今（5）日發布「大雷雨警戒」，目前，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度。《NOWNEWS今日新聞》將在本文持續更新全台大雷雨動態。📌持續時間至14時14分松山區、信義區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區七堵區。📌持續時間至13時38分松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、烏來區龜山區。氣象署針對發布災防告警，持續時間至14時44分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。氣象署針對（紅河谷至龜岩寶島區）、雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至14時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。