（12:53更新警戒範圍）中央氣象署今（5）日發布「大雷雨警戒」，目前臺北市、新北市、桃園市、基隆市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度。《NOWNEWS今日新聞》將在本文持續更新全台大雷雨動態。

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🟡12:44發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至14時14分
📍警戒區域
台北市：松山區、信義區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區
新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區
基隆市：七堵區。

▲局部地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／中央氣象署）
▲局部地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／中央氣象署）
🟡12:08發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至13時38分
📍警戒區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、石碇區、烏來區
桃園市：龜山區。

▲臺北市、新北市、桃園市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲臺北市、新北市、桃園市有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。（圖／翻攝自中央氣象署）
最新災防告警

氣象署針對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至14時44分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至14時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...