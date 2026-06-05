近日台灣進入梅雨季，午後雷陣雨頻繁，不少《Pikmin Bloom》玩家卻把下雨天視為難得的「抓寶時機」。由於遊戲中雨天限定「樹葉帽皮克敏」只有在符合特定氣候條件下才有機會取得，因此吸引許多玩家撐傘出門散步、種花，希望完成稀有圖鑑收藏。不過醫生就警示：「在雨天長時間待在戶外，除了要留意交通安全外，也可能對皮膚與頭皮造成影響。」
雨天抓皮克敏要注意 醫師：避免頭皮直接淋雨
對不少玩家而言，下雨天是蒐集限定皮克敏的黃金時機。皮膚科醫師趙昭明接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，雨水本身帶有酸性，民眾外出時應盡量避免讓頭皮直接淋雨，不論是散步、運動，或是為了蒐集皮克敏而出門種花，都建議攜帶雨傘或做好防雨措施。趙昭明指出，雖然短時間淋雨不會立即有明顯症狀，但若頭皮長時間暴露在雨水中，極可能會提高頭皮不適、搔癢等狀況發生機率。
種花變種病毒！衣服濕整天出現濕疹、鞋襪潮濕香港腳風險高
除了頭皮之外，潮濕悶熱的環境也是皮膚問題的溫床。趙昭明表示，若衣物長時間維持潮濕狀態，皮膚容易因悶熱刺激而產生不適，甚至增加濕疹性皮膚炎發生風險。部分民眾可能出現皮膚泛紅、發癢，甚至長出紅疹等症狀。因此若選擇在雨天活動，應避免讓衣服濕掉，返家後也應盡快更換乾爽衣物。
雙腳則是許多人容易忽略的部位。趙昭明提醒，鞋襪若長時間潮濕，容易形成適合黴菌生長的環境，增加香港腳等黴菌感染風險。尤其梅雨季本就悶熱潮濕，若又持續穿著濕鞋襪，感染機率可能進一步提高。對於喜歡邊散步邊種花的《Pikmin Bloom》玩家而言，選擇防水鞋款或攜帶替換襪子，也是降低風險的方法之一。
身上有傷口更要注意 避免接觸雨水
除了濕疹與黴菌感染外，趙昭明也提醒，若民眾身上原本就有擦傷、割傷或其他傷口，雨天外出更要提高警覺。雨水中可能夾帶細菌或微生物，若傷口直接接觸雨水，可能提高細菌感染風險，因此有傷口的民眾應做好包覆與保護措施。若外出淋到雨，返家後應盡快沖澡，將身上的雨水、汗水及髒污清洗乾淨，同時更換乾淨衣物與鞋襪，避免潮濕環境持續刺激皮膚。
《Pikmin Bloom》玩家雖然趁著梅雨季把握機會蒐集雨天限定皮克敏。不過趙昭明也提醒，追求圖鑑蒐集樂趣之餘，仍應將健康與安全擺在第一位，做好防雨措施，才能安心享受散步與種花的樂趣，別為了抓寶而忽略身體。
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對不少玩家而言，下雨天是蒐集限定皮克敏的黃金時機。皮膚科醫師趙昭明接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，雨水本身帶有酸性，民眾外出時應盡量避免讓頭皮直接淋雨，不論是散步、運動，或是為了蒐集皮克敏而出門種花，都建議攜帶雨傘或做好防雨措施。趙昭明指出，雖然短時間淋雨不會立即有明顯症狀，但若頭皮長時間暴露在雨水中，極可能會提高頭皮不適、搔癢等狀況發生機率。
除了頭皮之外，潮濕悶熱的環境也是皮膚問題的溫床。趙昭明表示，若衣物長時間維持潮濕狀態，皮膚容易因悶熱刺激而產生不適，甚至增加濕疹性皮膚炎發生風險。部分民眾可能出現皮膚泛紅、發癢，甚至長出紅疹等症狀。因此若選擇在雨天活動，應避免讓衣服濕掉，返家後也應盡快更換乾爽衣物。
雙腳則是許多人容易忽略的部位。趙昭明提醒，鞋襪若長時間潮濕，容易形成適合黴菌生長的環境，增加香港腳等黴菌感染風險。尤其梅雨季本就悶熱潮濕，若又持續穿著濕鞋襪，感染機率可能進一步提高。對於喜歡邊散步邊種花的《Pikmin Bloom》玩家而言，選擇防水鞋款或攜帶替換襪子，也是降低風險的方法之一。
除了濕疹與黴菌感染外，趙昭明也提醒，若民眾身上原本就有擦傷、割傷或其他傷口，雨天外出更要提高警覺。雨水中可能夾帶細菌或微生物，若傷口直接接觸雨水，可能提高細菌感染風險，因此有傷口的民眾應做好包覆與保護措施。若外出淋到雨，返家後應盡快沖澡，將身上的雨水、汗水及髒污清洗乾淨，同時更換乾淨衣物與鞋襪，避免潮濕環境持續刺激皮膚。
《Pikmin Bloom》玩家雖然趁著梅雨季把握機會蒐集雨天限定皮克敏。不過趙昭明也提醒，追求圖鑑蒐集樂趣之餘，仍應將健康與安全擺在第一位，做好防雨措施，才能安心享受散步與種花的樂趣，別為了抓寶而忽略身體。