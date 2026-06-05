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2013年廣大興案震驚社會 菲律賓對台漁船掃射

漁民遭掃射身亡 馬英九派出紀德級軍艦護漁

馬公艦首度跨越北緯20度暫定執法線，創下海軍首次挺進該海域策護海巡護漁紀錄。

要求菲律賓正式道歉 馬政府一天內祭11項制裁

凍結菲律賓勞工來台申請； 召回我國駐菲律賓代表； 要求菲律賓駐台代表返菲協助處理本案。

對菲律賓發布「紅色」旅遊警示； 暫停台菲高層交流與互動； 暫停台菲經貿交流、招商與投資推廣活動； 暫停台菲農漁業合作； 暫停台菲科技研究合作計畫； 暫停台菲航權談判； 暫停菲律賓國民適用「東南亞五國人民來台先行上網查核系統」的免簽便利； 授權國防部、海巡署在台灣南方海域舉行聯合演訓。

回顧馬英九強硬護主權 如今日、菲劃界存隱憂

日本與菲律賓近日啟動專屬經濟區（EEZ）邊界談判傳出排除台灣，外界憂心台灣東部海域的經濟權益恐受損。事實上，過去台灣就曾因經濟海域重疊而和菲律賓起衝突，最知名的就是2013年的「廣大興漁民喋血案」，時任總統馬英九採取強烈措辭要求菲律賓政府道歉、喊話辦到底，更陸續派出康定級、紀德級艦艇護漁，跨越北緯20度暫定執法線，並祭出11項制裁，立場強硬讓人歷歷在目。《NOWNEWS 今日新聞》本篇即帶您回顧廣大興案始末，以及馬政府當年為護主權而採取的措施。2013年5月9日，菲律賓海岸防衛隊人員在台、菲重疊經濟水域對台灣屏東琉球籍漁船「廣大興28號」開槍掃射，造成一名65歲船員洪石成死亡，船身留下多達52處彈孔，引發台灣社會強烈憤怒。由於廣大興案的發生地巴林坦海峽，是台灣與菲律賓分別主張的專屬經濟海域重疊區域，當時菲律賓海巡及廣大興號發生衝突後，菲方人員開槍掃射，造成洪石成中彈身亡。案發後，我方還原「廣大興28號」航行紀錄器，確認漁船當時在公海作業，未侵入菲律賓領海。台、菲雙方隨後透過刑事司法互助協定合作調查，我方檢察官曾三度赴菲訊問嫌犯、檢視涉案槍枝，並帶回筆錄翻譯及彈道資料；菲律賓國調局也曾派員來台勘驗漁船。此案讓當時的馬英九政府和強烈要求菲律賓道歉並追究責任，雙方關係一度陷入緊張，江宜樺內閣也在事發約一週後，在短短1天內兩度祭出共11項的制裁手段，並直到同年8月8日，菲律賓派遣特使赴小琉球向洪家正式道歉，並完成賠償、調查與啟動漁業談判等要求後，我方才解除制裁。此案後來歷經6年審理，菲律賓馬尼拉地方法院於2019年正式判決8名海巡隊人員殺人罪成立，分別判處8年1日至14年8個月1日不等刑期，並須支付民事賠償及精神損害賠償。2013年5月9日發生「廣大興28號」喋血案後，我方除向菲律賓下達72小時通牒、要求正式道歉外，更於12日派出海巡署「巡護一號」、「福星艦」、「台南艦」，以及海軍康定級、諾克斯級軍艦組成護漁船隊，前往台菲重疊經濟海域執行為期4天3夜的護漁任務。當時國防部與海巡署均強調，相關任務已提升至高度戒備層級，所有機艦依戰備規定帶槍攜彈，若菲方未在期限內正式道歉，軍方不排除由紀德級驅逐艦率領成功級、濟陽級及康定級軍艦組成聯合艦隊，並由空軍F-16戰機空中護航，展現護漁與捍衛主權決心。隨後於同月15日，馬政府宣布第一波對菲制裁，並又派出艦隊，這次由紀德級驅逐艦馬公艦領軍，搭配拉法葉級承德艦、海巡艦艇及IDF、幻象2000戰機。而值得注意的是，軍方強調該處屬我經濟海域，台灣有權捕魚並執行護漁。不過，因美菲協防背景，當時也傳出美方要求我方克制，因此我方為避免擦槍走火，並未實施火砲射擊。除派出軍艦護漁外，馬政府當時也對菲方提出11項制裁與4項要求。4項要求包括正式道歉、賠償損失、徹查事實並嚴懲凶手、啟動台菲漁業協議談判。菲律賓並於同年8月份達成這4項要求後，我方也將11項制裁解除。馬政府除了在廣大興一案發生時採取強硬立場外，菲律賓於2011年將台籍詐騙嫌犯遣送中國，也引發國人憤怒，馬英九當時也為維護主權而在接見菲律賓特使時，當場向對方表達強烈不滿，且接見只持續10分鐘，態度相當強硬。回顧廣大興喋血案，海域爭議從來不只是單純的漁權問題，更牽涉主權、執法界線與政府保護國民的決心。如今日本與菲律賓啟動EEZ邊界談判，日方雖強調協議不會對第三方產生法律效力，也不會對台灣構成問題，但過去台菲重疊海域問題曾讓1名漁民付出生命，台灣人對此仍歷歷在目。雖然外交部長林佳龍澄清日、菲是在處理雙方重疊海域，並未擴張範圍，且在國際法上對台灣沒有約束力，雙方已向台灣確保利益不受損；海巡署也積極於重點海域部署艦船艇，執行巡護，但日、菲漁權劃界結果將會如何，外界仍高度關注。