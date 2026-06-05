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黃仁勳錢包簽名爆紅！一堆人「補財庫搶著簽」

拿錢包給黃仁勳簽名象徵「補財庫」

▲近日拿錢包給黃仁勳簽名的行為爆紅，不少人深信這是在「補財庫」，笑翻不少人。（圖/Threads）

黃仁勳還會斬桃花！他跪求錢包簽名被神回擊落笑翻

「哩謀吉啊！（你沒錢啊台語）」

「Ladys！This guy has no money（女士們！這個傢伙沒錢）」

黃仁勳發粉絲錢送Show Girl！事後超霸氣處理方式曝光

並且拿出10張1000元鈔票歸還給他，還比原本金額多出2300元，其中一張還有黃仁勳的簽名，讓「HKEPC小編」也表示：「老黃加持的千元錢母，甚至有人開20倍要收購呢！」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日又訪台，出席台北國際電腦展（Computer），也有許多私人行程，不管到哪身邊都是簇擁許多粉絲，黃仁勳也都親切幫忙簽名、跟粉絲聊天。然而近日在社群上爆紅，許多人都會拿錢包給他簽名，宣稱這樣是給自己「補財庫」，不少人都嘗試結果發生超多逗趣場面，像是有人錢包裡的錢直接被發給Show Girl，也有人照做之後被黃仁勳神吐槽：「這個男人沒錢」，讓在場全部人都笑翻表示：「哇哩勒！姻緣線全斷光。」近日在社群上充滿許多黃仁勳私人行程巧遇粉絲的各種影片，黃仁勳面對民眾索取簽名幾乎都是不會拒絕，網路上因而也搞笑流傳，，因此最近越來越多人巧遇黃仁勳時，都拿出自己的錢包希望獲得國民乾爹的簽名。然而日前有一名粉絲去參加台北國際電腦展時，拿出自己的錢包希望黃仁勳可以簽名，結果黃仁勳接手錢包後打開看看，直接看著該名粉絲說：，接著簽完名之後拿起錢包展示並說：，讓在場的人全部都笑翻了。不少網友紛紛回應：「太好笑了，裝太多錢被發小費，沒裝錢被斷姻緣線」、「黃仁勳真的很幽默又親民，我真的要笑死」、「傷害性不高，侮辱性極強哈哈哈哈哈哈」、、「是不是知道Jensen會抽鈔票出來發才沒放錢，代價就是姻緣線斷光哈哈哈哈」。然而除了該名粉絲錢包簽名逗趣事件外，「HKEPC小編」日前也分享，自己趁活動空檔拿出錢包給黃仁勳簽名，結果沒想到黃仁勳卻將錢包打開，並在鈔票上簽名送給現場Show Girl們，最終10張發票全部都被發出去。「HKEPC小編」透露，當時錢包內共有7張1000元、1張500元及2張100元，總計7700元現金，黃仁勳把錢發完後，還在已經空空如也的錢包上簽名後歸還。事後黃仁勳還特地折返回來找他，