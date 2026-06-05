台北股市今（5）日持續拉回，開盤下跌57.64點、來到45619.82點，盤中最低來到44209.53點，失守45000點，午盤下跌764.58點或1.67%，來到44912.88點。

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中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.91點、來到438.19點，午盤下跌11.92點或2.71%，來到428.18點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、華邦電、中纖；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、南亞科、聯發科、華邦電。

權值股遭題館　全數走跌

權值股全數走跌，權王台積電開盤上漲10元、來到2395元，不過隨後遇壓翻黑，午盤下跌25元或1.05%，來到2360元；聯發科開盤下跌70元、來到4360元，午盤下跌155元或3.5%，來到4275元；台達電開盤下跌45元、來到2380元，午盤下跌120元或4.95%，來到2305元。

記憶體股也成重災區

記憶體股成為重災區之一，華邦電緊鎖跌停價，南亞科也一度來到跌停價355.5元，隨後跌幅逾9%，旺宏也一度至跌停價141元，隨後跌幅逾8%。

金融、營建成資金簇擁方向

不過也有族群逆勢走高，金融股成為資金避險方向，群益證上漲逾7%，統一證上漲逾6%，國泰金上漲逾5%，富邦金上漲逾3%，元大金上漲逾2%。

營建股也有買單敲進，皇普攻上漲停價23.35元，皇昌上漲逾6%，長虹上漲逾4%，達欣工、潤弘上漲逾3%。

數位雲端概念股走強，午盤類股指數上漲逾6%，富邦媒、LINEPAY攻上漲停板，微程式上漲逾2%。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...