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洛杉磯道奇隊今（5）日作客亞利桑那響尾蛇主場進行系列賽最終戰。昨日剛二刀流出賽的日籍巨星大谷翔平，今日整場比賽在板凳待命並未上場。道奇隊雖然在前7局靠著先發新星弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski） 6局無失分的優質好投壓制對手，無奈牛棚在比賽後段大崩盤，台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）在8局下半轟出陽春砲，第9局下半後援投手史考特（Tanner Scott）被敲出再見全壘打，道奇最終以2：3遭到響尾蛇逆轉，無緣奪下3連勝。本場比賽前半段是一場精采的投手戰。道奇隊派出年輕左投弗勒布萊斯基掛帥先發，對決響尾蛇強投尼爾森（Ryne Nelson），雙方在前4局都展現極佳的壓制力，讓比分維持在0：0。關鍵的5局上半，道奇重砲手蒙西（Max Muncy）在2人出局後敲出一壘方向滾地球，卻在跑壘時與對方一壘手正面衝撞、當場受傷退場。然而，這次意外反而激發了道奇的進攻氣勢，代跑的艾斯皮納（Santiago Espinal）隨後靠著沃德（Ryan Ward）的適時二壘安打一路狂奔回本壘，幫道奇打破鴨蛋。緊接著拉辛（Dalton Rushing）再補上左外野方向安打，道奇在該半局一舉灌進2分先馳得點。道奇先發投手弗勒布萊斯基今日表現亮眼，主投6局用了84球，僅被敲出6支安打、飆出4次三振，且沒有投出任何保送。在6局下半遭遇2人出局一、二壘有人的最大危機時，他成功讓響尾蛇打者擊出內野滾地球出局，帶著2：0的領先優勢光榮退場。不料，弗勒布萊斯基退場後，道奇牛棚卻在比賽後段放火。8局下半，道奇第3任投手克萊因（Will Klein）一上場就被響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）轟出一發右外野方向的陽春砲，隨後又因投出保送與安打。總教練羅伯斯（Dave Roberts）趕緊更換左投貝西亞（Alex Vesia）救火，但仍被響尾蛇第7棒培爾多莫（Geraldo Perdomo）敲出追平分的中外野安打，雙方戰成2：2平手。比賽來到關鍵的9局下半，道奇換上左投守護神史考特（Tanner Scott）登板，試圖將比賽逼入延長賽。沒想到在拿到第1個出局數後，面對響尾蛇當家核武馬提（Ketel Marte），史考特投出的第一球、時速156公里的直球，被逮個正著，一棒掃上左外野觀眾席。這發驚天動地的再見全壘打瞬間讓主場球迷的瘋狂尖叫。在結束與響尾蛇的系列賽後，道奇將返回洛杉磯主場，並於明日起與洛杉磯天使隊展開備受矚目的「高速公路大戰」三連戰，屆時獲得充分休息的大谷翔平預計將重返先發打線。