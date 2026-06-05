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▲黃仁勳今日現身機場，離開台灣飛往韓國。（圖／記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳今（5）日從台灣搭私人飛機前往韓國，展開一系列訪韓活動，第一站，黃仁勳要跟《英雄聯盟》（LoL）戰隊T1隊長、傳奇電競選手Faker（李相赫）碰面。其實Faker過去被問到選擇題時，就曾放棄與女團逛漢江的機會，選和黃仁勳等企業大老聚餐，節儉的Faker還誠實地說出理由：「他們應該會請客吧」，讓網友全笑翻。據韓媒《韓聯社》報導，黃仁勳今日抵達韓國後，將前往網咖T1 Base Camp，與電競選手Faker、Doran、Oner等人見面。韓國網友得知消息後，紛紛替Faker歡呼，笑說他願望成真了。原來Faker早就許願過想跟黃仁勳吃飯，日前他和隊友登上LCK的官方節目《Lolly Night》接受殘酷問答挑戰，其中一題就問Faker與Keria、Oner，會選擇跟女團成員逛漢江，還是跟世界頂級的電競選手組隊打LoL，或是跟三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、NVIDIA執行長黃仁勳等科技大老一起吃炸雞。Faker與Keria聽完選項後都選擇3，Keria的理由很正面，他直言：「人生中，不斷進步這件事非常重要，因為各位會長都是成功人士，所以跟他們交流應該可以學到不少東西」。而Faker的理由則超級爆笑，他直白表示：「原來Faker只是想蹭飯，乍聽之下有點沒禮貌，但這其實很符合他一貫節儉、幽默的人設。年收入高達70至100億韓元（約新台幣1.2-1.7億元）的Faker事實上根本不缺錢，但他每月卻將開銷控制在20萬韓元（約新台幣5000元）左右，因為他對物慾追求極低，省下來的錢幾乎都拿去捐款，這也讓Faker在韓國的聲望極高，因此他與黃仁勳的聚會勢必會成為今日外界關注的焦點。