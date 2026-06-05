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台北股市今（5）日持續拉回，開盤下跌57.64點、來到45619.82點，盤中最低來到44209.53點，失守45000點，終場下跌606.52點或1.33%，收在45070.94點，站回45000點，成交量為1.22兆元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.91點、來到438.19點，終場下跌9.03點或2.05%，收在431.07點，成交量為2971.02億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、華邦電、中纖；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、南亞科、聯發科、華邦電。權值股全數走跌，權王台積電開盤上漲10元、來到2395元，不過隨後遇壓翻黑，盤中最低來到2360元，終場下跌20元或0.84%，收在2365元，拖累大盤指數就有160點；聯發科開盤下跌70元、來到4360元，盤中最低來到4130元，終場下跌130元或2.93%，收在4300元，拖累大盤指數就有64點；台達電開盤下跌45元、來到2380元，盤中最低來到2275元，終場下跌125元或5.15%，收在2300元，拖累大盤指數就有107點。記憶體股成為重災區之一，華邦電緊鎖跌停價163元，南亞科也一度來到跌停價355.5元，終場下跌逾8%，旺宏也一度至跌停價141元，終場跌幅收斂至4%。不過也有族群逆勢走高，金融股成為資金避險方向，群益證、統一證上漲逾6%，國泰金上漲逾5%，富邦金上漲逾3%，元大金上漲逾2%。營建股也有買單敲進，皇普攻上漲停價23.35元，皇昌上漲逾6%，長虹、怡華上漲逾4%，達欣工、華固上漲逾3%。數位雲端概念股走強，類股指數上漲逾6%，富邦媒、LINEPAY攻上漲停板，微程式上漲逾2%。