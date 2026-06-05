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盧秀燕憂心國家主權受損 高分貝向賴清德喊話

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，恐衝擊台灣漁民權益，外交部長林佳龍4日表示，日菲談判有助區域和平穩定，在野黨批政府外交反應不當且遲鈍。台中市長盧秀燕今高分貝喊話總統賴清德，請他別繼續默不吭聲，否則「人家會懷疑總統守護主權是假的」。日本與菲律賓啟動「專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判」，商議經濟海域重疊區域的劃分方案。談判範圍與台灣東海岸緊密相連，涉及我國鄰近海域的權益主張，卻未邀請台灣參與協商。外交部長林佳龍昨表示，日菲談判有助區域和平穩定，此舉是針對中國，台灣的國家利益不會受到損害。此說法引發在野黨嚴重批評，立院國民黨團酸林佳龍淪為「日菲台灣區發言人」。盧秀燕今（5）日上午出席台中市大龍全民運動館開工典禮，會後受訪時向賴清德高分貝喊話，「希望賴清德總統能夠展現守護中華民國的決心」。她強調海域是國家的主權，日菲兩國跳過台灣直接瓜分海域，對台灣的主權、漁民影響很大。「總統不可以默不吭聲，人家會懷疑總統守護主權是假的」。她認為日菲跳過台灣，直接就海域進行談判，「這是傷害我們國家主權的行為」。總統不可以默不吭聲，希望賴這幾天能夠表態，一定要守護台灣、守護中華民國的主權跟海域。