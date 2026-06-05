我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐藝昕（左2）日前選唱〈雪人〉強碰曾沛慈，被隊友孫怡（右2）吐槽：「妳99%輸」。（圖／翻攝自微博@唐藝昕）

女星曾沛慈登上中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）後話題不斷，而近日即將迎來四公（四次公演），不料曾沛慈身體卻再度亮紅燈，親發文表示因喉嚨不適、腫脹等原因，無法出演X秀與唐藝昕的〈雪人〉跨團演出，換成黃燦燦代替。但不料曾沛慈的退出卻再度讓網友質疑有黑幕，由於之前唐藝昕選唱〈雪人〉時，就擔心必輸曾沛慈，孫怡還說：「妳99%輸。」沒想到曾沛慈突退出，讓粉絲嘲諷表示：「真被孫怡說中了，原來1%在這裡。」唐藝昕日前在選歌時，因為看到曾沛慈搶先選了〈雪人〉，所以感到非常掙扎，就連隊友孫怡都吐槽說：「妳99%輸。」但最後唐藝昕因只會唱這首歌，還是選擇強碰曾沛慈。不料在表演開始前夕，曾沛慈卻突然宣布因喉嚨不適退出，讓網友傻眼直呼：「真被孫怡說中了，難怪她說勝率99%，原來1%在這呢。」由於曾沛慈這次在四公要表演的3首歌〈Susan說〉、〈擱淺〉、〈雪人〉中，只有將〈雪人〉分出去，這也讓網友再度質疑是製作組的黑幕。有網友指出曾沛慈喉嚨不適的話，〈擱淺〉難度更高，怎麼反而將較簡單的〈雪人〉分出去，「〈雪人〉完全在曾沛慈聲音舒適區，半個嗓音都好聽！就是故意的那個1%」、「想過一萬種輸的方法就是沒想過直接換人，我只感覺節目組在耍人。」但其實，曾沛慈有在文中指出是透過抽籤選出來，但依然引發大量猜測。還有人說可能是因為〈擱淺〉難度較高，其他成員比較難駕馭，所以才會把較簡單的〈雪人〉分配出去，多種猜測在網路瘋傳。