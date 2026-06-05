輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前剛結束台灣行程，從科技展、餐敘到街頭巧遇都掀起一波「仁來瘋」，所到之處吸引大批民眾圍觀拍照。黃仁勳下一站韓國行程再度成為外界焦點。根據韓媒報導，黃仁勳訪韓期間正積極安排與《英雄聯盟》傳奇職業選手 Faker（李相赫）見面，若順利成行，將成為全球 AI 產業與電競圈最受矚目的同框畫面。

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根據韓媒報導，黃仁勳目前正與 Faker 所屬的 T1 戰隊協調會面事宜，雙方持續討論時間與地點等細節。輝達方面也回應，確實正在討論黃仁勳與 Faker 見面的可能性，但相關內容尚未定案。若雙方最終順利見面，堪稱 AI 教父與 LoL 皇帝的世紀同框，也將成為今年最受矚目的跨界交流之一。

▲輝達執行長黃仁勳在來過台灣後，緊接著又將到訪韓國，有韓媒深入分析他在韓國的行程、會見的人有哪些，分析輝達的產業深遠布局。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達執行長黃仁勳在來過台灣後，緊接著又將到訪韓國，有韓媒深入分析他在韓國的行程、會見的人有哪些，分析輝達的產業深遠布局。（圖／美聯社／達志影像）
Faker被譽為LoL皇帝　黃仁勳曾帶全場高喊名字

Faker 是《英雄聯盟》史上最具代表性的職業選手之一，自2013年出道以來長期效力 T1，率隊拿下多座世界冠軍，因此被全球玩家封為「LoL 皇帝」。即使職業生涯已超過十年，至今仍是韓國電競最具代表性的人物之一。

事實上，黃仁勳多年來一直相當重視遊戲產業與電競文化。他曾多次在公開場合提到遊戲對輝達的重要性，也曾在活動中介紹 Faker 時，帶領現場觀眾一起高喊「Faker」。

近年輝達憑藉 AI 晶片與生成式 AI 技術成為全球科技焦點，但遊戲始終是輝達發展的重要根基。從早期 GeForce 顯示卡到近年的 AI 技術應用，遊戲產業一直是輝達展示即時運算、圖像技術與新科技的重要舞台。外界分析，若黃仁勳與 Faker 成功會面，也再次凸顯輝達對遊戲與電競市場的重視，並展現 AI 與電競產業持續深化連結的趨勢。

▲Faker因為「全局BP」，光是S15世界大賽就使用14隻不同的英雄。（圖／LOL Esports提供）
▲Faker因為「全局BP」，光是S15世界大賽就使用14隻不同的英雄。（圖／LOL Esports提供）
黃仁勳旋風席捲韓國　SK集團也是關鍵角色

值得注意的是，Faker 所屬的 T1 最初由 SK Telecom 創立，而 SK 集團旗下的 SK 海力士（SK Hynix）則是目前輝達 AI 晶片關鍵零組件高頻寬記憶體（HBM）的重要供應商。因此這場潛在會面除了電競話題之外，也被部分韓媒解讀為象徵韓國科技產業與全球 AI 龍頭之間持續深化合作的縮影。

目前雙方尚未公布最終安排，但消息曝光後已在玩家社群引發熱烈討論，不少網友直呼「這根本是 AI 教父與 LoL 皇帝的世紀同框。」、「兩個領域的 GOAT 終於要見面了。」、「如果真的合照，肯定會成為今年最具話題性的電競照片之一。」


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林若瑋編輯記者

宜蘭人，畢業於政大傳播所，致力於當一個記錄者。