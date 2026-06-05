輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前剛結束台灣行程，從科技展、餐敘到街頭巧遇都掀起一波「仁來瘋」，所到之處吸引大批民眾圍觀拍照。黃仁勳下一站韓國行程再度成為外界焦點。根據韓媒報導，黃仁勳訪韓期間正積極安排與《英雄聯盟》傳奇職業選手 Faker（李相赫）見面，若順利成行，將成為全球 AI 產業與電競圈最受矚目的同框畫面。
根據韓媒報導，黃仁勳目前正與 Faker 所屬的 T1 戰隊協調會面事宜，雙方持續討論時間與地點等細節。輝達方面也回應，確實正在討論黃仁勳與 Faker 見面的可能性，但相關內容尚未定案。若雙方最終順利見面，堪稱 AI 教父與 LoL 皇帝的世紀同框，也將成為今年最受矚目的跨界交流之一。
Faker被譽為LoL皇帝 黃仁勳曾帶全場高喊名字
Faker 是《英雄聯盟》史上最具代表性的職業選手之一，自2013年出道以來長期效力 T1，率隊拿下多座世界冠軍，因此被全球玩家封為「LoL 皇帝」。即使職業生涯已超過十年，至今仍是韓國電競最具代表性的人物之一。
事實上，黃仁勳多年來一直相當重視遊戲產業與電競文化。他曾多次在公開場合提到遊戲對輝達的重要性，也曾在活動中介紹 Faker 時，帶領現場觀眾一起高喊「Faker」。
近年輝達憑藉 AI 晶片與生成式 AI 技術成為全球科技焦點，但遊戲始終是輝達發展的重要根基。從早期 GeForce 顯示卡到近年的 AI 技術應用，遊戲產業一直是輝達展示即時運算、圖像技術與新科技的重要舞台。外界分析，若黃仁勳與 Faker 成功會面，也再次凸顯輝達對遊戲與電競市場的重視，並展現 AI 與電競產業持續深化連結的趨勢。
黃仁勳旋風席捲韓國 SK集團也是關鍵角色
值得注意的是，Faker 所屬的 T1 最初由 SK Telecom 創立，而 SK 集團旗下的 SK 海力士（SK Hynix）則是目前輝達 AI 晶片關鍵零組件高頻寬記憶體（HBM）的重要供應商。因此這場潛在會面除了電競話題之外，也被部分韓媒解讀為象徵韓國科技產業與全球 AI 龍頭之間持續深化合作的縮影。
目前雙方尚未公布最終安排，但消息曝光後已在玩家社群引發熱烈討論，不少網友直呼「這根本是 AI 教父與 LoL 皇帝的世紀同框。」、「兩個領域的 GOAT 終於要見面了。」、「如果真的合照，肯定會成為今年最具話題性的電競照片之一。」
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Faker 是《英雄聯盟》史上最具代表性的職業選手之一，自2013年出道以來長期效力 T1，率隊拿下多座世界冠軍，因此被全球玩家封為「LoL 皇帝」。即使職業生涯已超過十年，至今仍是韓國電競最具代表性的人物之一。
事實上，黃仁勳多年來一直相當重視遊戲產業與電競文化。他曾多次在公開場合提到遊戲對輝達的重要性，也曾在活動中介紹 Faker 時，帶領現場觀眾一起高喊「Faker」。
近年輝達憑藉 AI 晶片與生成式 AI 技術成為全球科技焦點，但遊戲始終是輝達發展的重要根基。從早期 GeForce 顯示卡到近年的 AI 技術應用，遊戲產業一直是輝達展示即時運算、圖像技術與新科技的重要舞台。外界分析，若黃仁勳與 Faker 成功會面，也再次凸顯輝達對遊戲與電競市場的重視，並展現 AI 與電競產業持續深化連結的趨勢。
值得注意的是，Faker 所屬的 T1 最初由 SK Telecom 創立，而 SK 集團旗下的 SK 海力士（SK Hynix）則是目前輝達 AI 晶片關鍵零組件高頻寬記憶體（HBM）的重要供應商。因此這場潛在會面除了電競話題之外，也被部分韓媒解讀為象徵韓國科技產業與全球 AI 龍頭之間持續深化合作的縮影。
目前雙方尚未公布最終安排，但消息曝光後已在玩家社群引發熱烈討論，不少網友直呼「這根本是 AI 教父與 LoL 皇帝的世紀同框。」、「兩個領域的 GOAT 終於要見面了。」、「如果真的合照，肯定會成為今年最具話題性的電競照片之一。」