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▲林凡（如圖）自曝前陣子身體也出問題，健檢發現胃潰瘍，2023 年更因為籌備音樂會展開密集訓練，導致膝蓋半月板嚴重磨損。（圖／年代提供）

歌手林凡近日登上節目《聚焦2.0》專訪，提及因病離世的父親至今仍難掩遺憾。林凡透露父親一開始有乾咳症狀，全家一度以為是過敏或胃食道逆流，經過詳細檢查後才發現腹腔內竟藏著一顆 20 幾公分的惡性脂肪瘤，雖當時緊急進行手術，但父親仍於 2018 年不幸過世，坦言當時輕忽了長輩身體的警訊。林凡在節目中吐露這幾年家人與自身在健康上所經歷的考驗，透露父親一開始只有乾咳症狀，全家一度以為是過敏或胃食道逆流，直到後來因白血球指數過高轉往大醫院，經過抽骨髓、電腦斷層等檢查後，才發現腹腔內竟藏著一顆 20 幾公分的惡性脂肪瘤，必須馬上開刀。雖然當時林爸爸緊急進行手術，但仍於 2018 年不幸過世，這段經歷讓林凡至今心有餘悸，坦言：「當時輕忽了長輩身體的警訊。」或許是長期壓力累積，林凡自曝前陣子身體也出問題，健檢發現胃潰瘍，而熱愛運動的她，2023 年為了籌備音樂會展開密集訓練，一週狂騎三次飛輪並在跑步機上衝刺，不料音樂會結束後，林凡的右膝開始劇烈刺痛，就醫後發現半月板已嚴重磨損，她透露：「像毛衣被扯到花花、鬚鬚的棉絮狀。」十字韌帶也變鬆。對此，林凡趕緊進行膝關節內視鏡手術，體驗了整整一年的痛苦復健。她坦言術後前三個月膝蓋完全無法彎曲，深刻體會到「傷筋動骨一百天」的煎熬，如今雖然好轉，但半月板已無法長回來，必須持續鍛鍊肌力，苦笑說：「以後要縮短穿高跟鞋的時間了。」幸好在這些關卡並未澆熄她對舞台的熱情，經過調養與復健，林凡已調整好最佳狀態，明（6）日將登上高雄流行音樂中心舉辦的《但願人長久》鄧麗君經典回聲音樂會，以歌聲向永遠的華語天后致敬。此外，《聚焦2.0》更多精彩內容於本週六晚間8點，在年代新聞50頻道播出。