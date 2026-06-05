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洛杉磯道奇隊今（5）日以2：3慘挨亞利桑那響尾蛇隊再見全壘打，無緣寫下3連勝。由於昨日剛經歷高強度的二刀流出賽，當家巨星大谷翔平今日被按在板凳待命。不過，轉播畫面捕捉到大谷在9局上半雙方2：2平手時，一度在休息區拿起球棒熱身準備，但最終仍未踏上打擊區。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自揭密了這場調度的背後考量。關鍵的9局上半，道奇隊在2人出局後，靠著強打捕手史密斯（Will Smith）敲出二壘安打進佔得點圈，眼看只差臨門一腳就能超前比分，全場球迷都在屏息期待大谷翔平能夠以代打神來一筆，但最終羅伯斯決定讓場上的艾斯皮納（Santiago Espinal）繼續打擊，結果遭到三振，錯失超前大好機會。賽後，羅伯斯面對媒體詢問代打時機，神情略顯無奈地表示，大谷今日確實隨時可以上場，但當時如果派他代打，會讓道奇陷入內野無人可守的絕境。羅伯斯表示：「翔平今天是可以出賽的狀態。但是如果要用他，必須是在對的場面。因為蒙西（Max Muncy）在第5局就受傷退場，我們板凳席的野手已經完全捉襟見肘。大谷上場代打後是無法上去守備的，如果他在9局上打完，我們在接下來守備，就得面臨極度艱難的調度。」羅伯斯進一步精算，就算在9局上史密斯敲出二壘安打後強行換上大谷代打，對手的策略也顯而易見：「敵軍絕對會立刻把翔平保送上壘。」這樣一來，道奇不但拿不到分數，還得立刻面對隨之而來的守備調度地獄。不過，羅伯斯也大方坦承，自己心中原本早就擬定好了「最完美的劇本」，只是人算不如天算。羅伯斯透露：「我個人的盤算是，只要比賽順利進入延長賽，我就會毫不猶豫地打出大谷翔平這張王牌。我當時甚至已經規劃好，要在10局上輪到羅哈斯（Miguel Rojas）的時候讓翔平上場代打，之後的守備我們再來想辦法硬撐。」只可惜，這個原本要在延長賽上演的大谷奇兵計畫，在9局下半被響尾蛇強打馬提（Ketel Marte）的再見全壘打一槍斃命，胎死腹中。