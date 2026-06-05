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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（5）日赴韓國展開新工作，在他抵達之前，金浦機場的私人飛機入境出入口就擠滿粉絲、全韓國媒體席地而坐，只為爭取到近距離訪問AI教父的機會，而訪問到一半，跪著的《Korea Economic Daily》男記者突然表示：「今天剛好是我的生日...」黃仁勳二話不說拿走對方手機簽名，更在最後下跪和對方自拍，開心祝福對方生日快樂，一舉一動都跟在台灣一樣，親民破表。黃仁勳一抵達韓國，就親口跟媒體證實會跟SK海力士、三星電子、LG、NAVER等集團高層見面，不少網友就表示：「黃老師一句話，股市直接翻轉！」也說黃仁勳會拯救NAVER，「NAVER根本沒有機構在買欸」、「外資賣成那樣」、「現在NAVER股東全都只看黃仁勳臉色了」、「NAVER暴漲吧～」、「NAVER散戶真的超多」。訪問到一半，一名《Korea Economic Daily》男記者跪著提問，他先是說：「今天剛好是我的生日。」黃仁勳立刻祝他生日快樂，接著就跟工作人員要筆，然後伸手拿走該記者的手機簽名，本來打算再跟對方自拍，沒想到手機一直在錄影。記者就順勢提問NVIDIA在韓國設立研發中心的計劃，黃仁勳坦言確實在招募人才，他也覺得韓國是很適合投資研發的地方，「因為這裡有很多優秀的AI技術人才、機器人技術人才！」加上韓國有非常強大的半導體技術，所以不排除未來把機器人和Physical AI運用在其他產業上。提問回答完，記者就問：「可以自拍嗎？」黃仁勳馬上說可以，還走到對方旁邊下跪自拍，站起來前再補了一句「生日快樂」，態度跟在台灣一樣友善，因為只要有人遞出鈔票、包包、手機，或是要求自拍，國民乾爹都來者不拒通通簽名、實現願望。